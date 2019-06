O mamă a mers cu copiii ei la toaleta unei cafenele. La scurt timp a observat ceva ce a revoltat-o foarte tare. A anunțat imediat poliția

foto- Pexels

O mamă din Marea Britanie a mers cu copiii ei la toaleta unei cafenele. Nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo.

Stacey Shah a rămas fără cuvinte când a văzut că în toaletă era o cameră de filmat. Revolatată, a făcut imediat câteva poze și le-a pus pe Instagram.

„Eram la cumpărături împreună cu soțul și cu copiii mei, când am terminat, am mers la toaleta unei cafenele. Când am intrat, am observat că sub chiuvetă nu era deloc curat, așa că mi-am scos telefonul. Am făcut câteva fotografii. Când m-am uitat mai bine la ele, am observat că era o cameră de filmat ascunsă sub chiuvetă”, a povestit femeia, potrivit Metro.

Stacey a anunțat poliția, care a pornit o investigație.