O nouă furtună devastatoare amenință Florida, la mai puțin de zece zile după ce statul american a fost măturat de uraganul Helene. FOTO: Getty Images

La mai puțin de zece zile după ce uraganul Helene a lovit Florida, statul se pregătește pentru o altă lovitură potențial devastatoare a unei furtuni care vine dinspre Golful Mexic. Uraganul Milton ar putea ajunge chiar la categoria 3, avertizează meteorologii.

Unii locuitori din comitatele Seminole și Volusia nu-și asumă niciun risc cu furtuna tropicală Milton.

Bărbat: Apa nu o poți opri. Când a intrat prin ușile și pereții casei noastre, nu puteai face nimic. Era deasupra ferestrelor noastre. Se scurgea de pe pervazurile ferestrelor și intra. Nu o poți opri.

Mike Deemree și alte câteva persoane au profitat din plin de cele câteva locații cu saci de nisip amenajate în ambele județe, în acest weekend.

Reporter: Nu primiți saci de nisip doar pentru voi, primiți saci pentru a vă ajuta vecinul.

Mike Deemree: Da, iau saci de nisip pentru ea. Acum doi ani am fost inundați amândoi și ea a suferit o operație. Nu poate ridica mai mult de 4 kg. Așa că i-am spus: hai să luăm nisipul ăsta. O voi ajuta, are doi copii mici, așa că i-am spus să mă duc să aduc nisip chiar acum. O voi ajuta.

Issac Flores își face partea pentru a-și ajuta familia. Femeia spune că aproape au pierdut totul după ce uraganul Ian le-a inundat locuința în urmă cu doi ani.

Issac Flores: Nu am fost pregătiți. Nu am luat-o în serios pentru că eram chiriași.

Familia Flores spune că a învățat din greșelile sale și speră ca și alții să țină cont de avertismente și să pregătească saci de nisip, precum și alte articole.

Issac Flores: Am rămas fără curent electric timp de o săptămână și jumătate. Așa că am fost unul dintre oamenii care, de îndată ce a aflat că există un generator la Lowe's sau Home Depot, am fugit. Soacră-mea a fugit și s-a urcat pe ultimul.

Torres mai spune că este important ca oamenii să își facă provizii de apă, să aibă bani la îndemână și să își facă un plan în cazul în care casa este avariată.

Reportaj realizat în comitatul Seminole de News6.