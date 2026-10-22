O reclamă electorală din Ohio i-a scandalizat pe republicani. JD Vance le-a cerut să „lase văicăreala”

Vicepreședintele american, fost senator de Ohio, a vorbit în favoarea reclamei la un miting de campanie pentru Ramaswamy. Foto: Getty Images

O reclamă electorală din statul american Ohio i-a scandalizat pe democrați și republicani deopotrivă. În clipul realizat de echipa candidatului republican, mama contracandidatei sale își numește fiica mincinoasă. Ceea ce reclama omite să spună este că a pierdut custodia fetei ei pe când era doar un copil, atunci când soțul ei a fost arestat pentru că a violat-o. În replică la valul de critici, vicepreședintele JD Vance le-a spus republicanilor că e „scârbit” de reproșurile lor și le-a cerut să „lase văicăreala”, relatează BBC.

În timp ce se afla în campanie în Ohio pentru Vivek Ramaswamy, candidatul republican pentru funcția de guvernator, Vance a spus că este „puțin scârbit” de criticile care vin din interiorul propriului său partid.

În această reclamă, Donna Arthur, mama candidatei democrate Amy Acton, spune că fiica ei „a mințit toată viața”. Nu menționează că ea a pierdut custodia copiilor, după ce soțul ei a fost acuzat că a violat-o pe Amy când era copil.

Echipa lui Ramaswamy și-a asumat meritele pentru reclamă și a plătit milioane de dolari ca ea să ruleze în tot statul.

Fratele lui Acton se numără printre cei care au condamnat vehement atacul „extrem de josnic”, spunând că a transformat o agresiune sexuală „într-un subiect de dezbatere politică”.

Acton și fratele ei au fost luați din grija mamei lor de statul american în 1978, când tatăl ei vitreg, Cledith Arthur, a fost arestat și pus sub acuzare pentru viol asupra ei. Tot atunci a fost ultima dată când a vorbit cu mama ei, a dezvăluit Acton pentru The Vindicator.

Soții Arthur au reușit să fugă din Ohio și Cledith Arthur nu a fost niciodată trimis în judecată pentru viol. El a murit în 2004.

Când reclama în care apărea Donna Arthur a fost publicată inițial pe rețelele sociale, luni seara, nu se preciza cine plătise pentru material sau cine autorizase difuzarea acestuia.

Ramaswamy a confirmat marți că reclama îi aparține și a promis ulterior că va cheltui încă patru milioane de dolari pentru difuzarea acesteia la televiziune.

Atacul politic a atras critici puternice de la democrați și republicani deopotrivă.

Fosta guvernatoare a statului Carolina de Sud, Nikki Haley, care a candidat împotriva lui Ramaswamy pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat: „Este un om rău. Este o rușine că reușește în continuare să scape nepedepsit”.

JD Vance, furios pe republicani

Întrebat de BBC News dacă consideră că reclama este potrivită, Vance a răspuns: „Nu este chiar preocuparea mea”.

„Ceea ce mă interesează este cine va face parte din următoarea generație a guvernului american”, a adăugat el.

Vance a mai spus că este „puțin scârbit” de criticile care vin din propriul partid, care se „vaită mai mult despre reclamă decât din cauza lucrurilor pe care democrații din Congres și alți democrați vor să le facă Statelor Unite ale Americii”.

Vicepreședintele american, fost senator de Ohio, a vorbit în favoarea reclamei la un miting de campanie pentru Ramaswamy. „Acum, presa și democrații din statul Ohio sunt obsedați de acest subiect, pentru că, surpriză, Vivek Ramaswamy a avut îndrăzneala să difuzeze o reclamă TV care spune lucrurilor pe nume și o numește pe Amy Acton mincinoasă”, a declarat el.

Când a fost întrebat despre această reclamă miercuri, Trump a spus: „Nu știu nimic. Am auzit că mama nu mai vorbește cu fiica. E o situație foarte neobișnuită ca o mamă să își urască fiica atât de mult. Dar nu cred că are ceva de-a face cu iVvek”.

Echipa de campanie a lui Acton a publicat marți propria reclamă electorală, un videoclip în care fratele candidatei, Philip Stearns, povestește despre abuzurile suferite în copilărie și afirmă că „Amy a avut întotdeauna cel mai mult de suferit”.

„Să-ți fie rușine, Vivek”, spune acesta în clipul de 30 de secunde. „Este vorba despre disprețul pe care îl ai față de Amy. Este vorba despre disprețul pe care îl ai față de Ohio”.

Și alți republicani, inclusiv candidați la funcții la nivelul întregului stat, au criticat între timp reclama.

Senatorul de Ohio John Husted, care candidează pentru un nou mandat, a declarat pentru Associated Press: „Eu nu aș fi difuzat acea reclamă”.

Secretarul de stat al statului Ohio, Frank LaRose, care candidează pentru funcția de auditor al statului, este un alt republican care s-a pronunțat împotriva reclamei.

„Aș spune că, știți, candidații vor trebui să răspundă pentru propriile reclame. Eu probabil că nu aș difuza o reclamă de acest fel, dar fiecare candidat are dreptul să ia propriile decizii”, a declarat el pentru postul de televiziune WSYX-TV din Columbus.

Atacurile politice sub forma reclamelor electorale nu reprezintă o noutate în politica americană, însă David Lublin, profesor la Facultatea de Afaceri Publice a Universității Americane, a declarat pentru BBC că „acestea au devenit mai agresive, iar limitele privind subiectele folosite pentru atacuri s-au extins”.

Discursul politic american s-a degradat

Lublin a explicat că nu este ceva nou ca rudele să fie folosite împotriva unui adversar politic, amintind de membrii familiei care au depus mărturie împotriva lui Robert F. Kennedy Jr. înainte ca acesta să fie confirmat în funcția de secretar al Sănătății.

„Dar aici vorbim despre cu totul altceva”, a spus el. „Cele două nu își vorbesc pentru că au opinii politice diferite, ci din cauza unei acuzații de viol”.

Lublin consideră că retorica și campaniile președintelui Donald Trump au contribuit la degradarea discursului politic american. El a amintit, printre altele, momentul în care Trump a ironizat un jurnalist cu dizabilități, în Ohio.

„Trăim într-o epocă în care mulți candidați pot părea răutăcioși și chiar nepotriviți în anumite momente”, a declarat Lublin, adăugând că „scopul principal al reclamelor electorale negative nu este neapărat să-i convingă pe susținătorii adversarului să-și schimbe opțiunea, ci mai degrabă să-i descurajeze să meargă la vot”.

El se așteaptă ca atacul lui Ramaswamy să aibă efectele opuse decât cele dorite. Lublin crede că materialul ar putea indica faptul că echipa sa de campanie încearcă cu disperare să schimbe dinamica în favoarea candidatului republican, în contextul unei curse tot mai strânse pentru funcția de guvernator al statului Ohio, chiar dacă un democrat nu a mai fost ales în această funcție de peste două decenii.

Cook Political Report, un site independent care evaluează și urmărește alegerile din SUA, a schimbat clasificarea cursei pentru funcția de guvernator al statului Ohio din „înclinat spre republicani” în „cursă indecisă”, ceea ce înseamnă că niciunul dintre candidați nu are un avantaj clar.