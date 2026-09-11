Cele mai picante momente ale ciudatei convenții republicane. Cum i-a furat Trump momentul lui Vance. „Trebuie să trișăm la greu”

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Neobișnuita convenție republicană pentru alegerile intermediare americane din noiembrie a fost o demonstrație a controlului pe care Donald Trump îl are asupra Partidului Republican, în ciuda nepopularității sale extraordinare pentru un președinte la jumătatea mandatului și a politicilor care au zguduit economia globală și au crescut costurile vieții în Statele Unite. JD Vance a încercat să mute centrul atenției înspre el, însă nu a reușit. Expansivitatea lui Trump, un personaj convins că e popular și că poate să fie locomotivă pentru partid, a dominat întregul eveniment.

Vicepreședintele american, JD Vance, le-a dat republicanilor o imagine a ceea ce ar putea deveni viitorul partidului, insistând asupra mesajului pentru alegerile intermediare, încercând să atragă alegătorii dezamăgiți, pledând în termeni personali pentru valorile familiei și lansând numeroase atacuri dure la adresa democraților, scrie CNN, vineri, la finalul convenției. Trump a fost vorbitorul principal în ambele seri ale evenimentului.

Apoi a urcat pe scenă Donald Trump. Președintele american a fost vorbitorul principal în ambele seri ale evenimentului.

A rămas acolo mai bine de 25 de minute, vorbind liber despre cântăreții săi de operă preferați, despre cât de „urât” îl consideră pe candidatul republican pentru Senat din Texas, Ken Paxton, și îndemnând la un moment dat participanții să „fraudeze cât pot de mult” pentru a menține Congresul sub control republican, la doar o seară după ce abordase multe dintre aceleași subiecte într-un discurs propriu, agitat și exuberant.

A fost un final straniu pentru neobișnuita convenție republicană de două zile dedicată alegerilor intermediare, desfășurată la Dallas, cu mai puțin de două luni înainte ca americanii să decidă dacă partidul își va păstra majoritățile în Camera Reprezentanților și Senat sau dacă democrații vor prelua controlul pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

Confruntați cu un președinte nepopular, cu un război împotriva Iranului care a dus la creșterea prețurilor carburanților și cu tendința istorică nefavorabilă partidului aflat la putere, republicanii încearcă să transforme alegerile intermediare într-un referendum asupra democraților, prezentându-i chiar și pe candidații mai moderați ai acestora din cursele importante drept dependenți de aripa progresistă a partidului.

„Este vorba despre transmiterea unui mesaj Partidului Democrat: dacă ne trimiteți toți nebunii (în alegeri - n. red.), vă vom da un șut în fund”, a spus Vance despre miza alegerilor din noiembrie.

Dar, de când Trump a devenit personajul dominant în partid în urmă cu un deceniu, republicanii au obținut rezultate slabe în numeroase alegeri în care numele său nu s-a aflat pe buletinul de vot. Așa că, deși unii candidați republicani implicați în curse strânse încearcă să îndepărteze atenția alegătorilor de la președinte, Trump le-a cerut susținătorilor partidului să se comporte ca și cum el însuși ar candida anul acesta. Ceilalți candidați ar prefera să nu fie trași în jos de nepopularitatea președintelui.

Discursul lui Trump a început să fie din ce în ce mai ciudat. La un moment dat, le-a spus celor din mulțime să „trișeze cât mai mult” și să meargă să voteze cu „familia și prietenii, chiar dacă nu sunt înregistrați pe liste”.

„Știți ce se întâmplă dacă nu votați?”, a spus Trump. „Ajungeți în iad”, a continuat el.

Audiția lui Vance pentru 2028

La fel de important ca mesajul transmis de Vance în discursul principal de închidere de joi seară este faptul că el a fost ales pentru cel mai important moment din program, în afara aparițiilor lui Trump.

Cursa prezidențială din 2028 va începe cu adevărat imediat după alegerile intermediare. Vance nu a spus încă dacă va candida, dar, din poziția de vicepreședinte, mulți republicani îl consideră succesorul „natural” al lui Trump.

Și publicul are acest lucru în minte. La un moment dat în timpul discursului, unii republicani au început să scandeze „48”. Succesorul lui Trump va fi cel de-al 48-lea președinte al Statelor Unite.

„Trebuie să ne facem treaba în noiembrie. După aceea ne vom preocupa de ce urmează”, le-a răspuns Vance râzând.

De la referirile personale la soția sa, Usha, la copiii lor și la bunicul său până la genul de glume pe care le-a făcut, diferențele de stil dintre vicepreședinte și Trump au fost evidente.

La fel ca Trump, Vance s-a implicat cu entuziasm în războiul cultural american. Spre deosebire de Trump, însă, și-a concentrat mesajul asupra credinței religioase și valorilor familiei, descriind pe larg ce fel de țară își dorește pentru fiul său nou-născut.

„Ceea ce vreau pentru familia mea vreau și pentru familia voastră”, a spus Vance.

Una dintre cele mai puternice reacții ale publicului la discursul lui Vance a venit într-un moment neprevăzut. Un protestatar l-a întrerupt pe vicepreședinte, iar Vance le-a spus telespectatorilor că acesta ținea în mână un steag al Mexicului.

„Dacă iubești atât de mult Mexicul, du-te naibii acolo. Îți cumpăr eu biletul de avion”, a spus Vance, în timp ce mulțimea a început să scandeze „USA, USA”.

Marea temă a convenției

Pe parcursul celor două zile ale convenției, majoritatea vorbitorilor republicani au evitat cele mai controversate acțiuni ale administrației Trump, printre care războiul cu Iranul, eșecul de a reduce prețurile ridicate, tarifele vamale și campania de deportări în masă despre care mulți alegători spun că a mers prea departe.

În schimb, au scos în evidență ascensiunea progresiștilor de extremă stânga și a socialiștilor democrați și au atribuit întregului Partid Democrat unele dintre pozițiile acestora, printre care politicile referitoare la persoanele transgender, apelurile pentru reducerea finanțării poliției și inițiativele de desființare a ICE.

„Nu dați țara pe mâna unor nebuni doar pentru că se întâmplă să nu fiți de acord cu noi într-o problemă sau alta”, le-a cerut vicepreședintele celor care îi urmăreau discursul. „Nu cer nimănui să fie de acord cu fiecare politică a administrației. Vă cer doar să vedeți contrastul față de radicali și să recunoașteți realizările din ultimele 18 luni”. Administrația Trump este probabil una dintre cele mai radicale de dreapta administrații din istoria recentă americană, nu doar în discurs ci și în acțiuni.

Fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., a evidențiat „ascensiunea” socialiștilor democrați, care au câștigat câteva alegeri preliminare democrate pentru Camera Reprezentanților, în principal în districte dominate puternic de democrați, precum și nominalizarea democrată pentru Senat în Florida.

„Ar trebui să-i spunem pe nume: comunism”, a declarat Trump Jr.

Secretarul pentru sănătate și servicii sociale, Robert F. Kennedy Jr., și-a invocat propria familie pentru a susține că democrații au abandonat valorile unchiului său, președintele John F. Kennedy, și ale tatălui său, Robert Kennedy.

„Regret profund faptul că nici tatăl meu, nici unchiul meu nu ar mai recunoaște Partidul Democrat de astăzi”, a spus el.

Atacuri contra democraților

Democratul menționat cel mai des joi seară a fost Abdul El-Sayed, candidatul partidului pentru Senat în Michigan.

Atenția acordată lui nu este surprinzătoare: speranțele democraților de a câștiga cele patru mandate suplimentare de care au nevoie pentru a prelua controlul Senatului depind parțial de păstrarea locului senatorului democrat Gary Peters, care se retrage, iar El-Sayed este candidatul partidului pentru acest mandat. În încercarea de a-i prezenta pe democrați drept „extremiști”, republicanii și-au concentrat atacurile asupra lui El-Sayed, un critic vehement al Israelului, pe care îl folosesc drept unul dintre principalele exemple.

Republicanii l-au asociat în repetate rânduri pe El-Sayed cu Hasan Piker, streamer de stânga de pe Twitch, care a făcut campanie alături de acesta, inclusiv cu o zi înaintea alegerilor primare democrate din Michigan.

Piker este un activist pro-palestinian și unul dintre cei mai vehemenți critici ai bombardamentelor israeliene din Gaza declanșate după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. El a declarat cândva că Statele Unite „au meritat atacul din 11 septembrie”, afirmație pe care ulterior a recunoscut-o drept „nepotrivită”, explicând că încerca să formuleze un argument mai nuanțat despre politica externă americană. Odată cu începerea campaniei pentru alegerile generale, El-Sayed s-a distanțat de Piker.

Cu o zi înaintea împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, vorbitorii republicani au invocat în repetate rânduri aceste declarații și au încercat să-l lege pe El-Sayed de Piker.

„Nu mi-am imaginat niciodată că, la 25 de ani după 11 septembrie, voi candida împotriva cuiva care face campanie alături de Hasan Piker, care crede că America a meritat ceea ce s-a întâmplat”, a declarat adversarul lui El-Sayed, fostul reprezentant republican Mike Rogers.

„Cel mai important susținător al lui El-Sayed, un om pe nume Hasan Piker, a spus, și citez: «America a meritat atacul din 11 septembrie». Ei bine, doamnelor și domnilor, mama mea are o vorbă: «Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești», iar Hasan Piker este omul cu care Abdul El-Sayed se asociază”, a declarat deputata de Michigan Lisa McClain.

Vance a dedicat și el câteva minute disputei sale în desfășurare cu El-Sayed.

Într-un discurs de luna trecută, vicepreședintele spusese că i-ar fi greu să se întoarcă în timp și să-i explice actualul Partid Democrat bunicului său, pe care îl numea „Papaw”. În același discurs, Vance l-a acuzat în mod fals pe El-Sayed, musulman practicant, că dorește să impună legea islamică Sharia.

El-Sayed a răspuns ulterior pe Twitter: „Deci credem că JD o ia și pe Usha cu el înapoi în timp ca să-l întâlnească pe Papaw sau nu?”, făcând referire la soția lui Vance, care este americancă de origine indiană și a crescut într-o familie hindusă.

Joi seară, Vance a prezentat pe larg schimbul de replici și a spus că „asta este ceea ce crede el despre bunicul meu”.

„Abdul se uită la el, îi vede culoarea pielii, îi vede originea și decide că nu ar fi putut niciodată să o iubească pe soția mea”, a spus Vance. „Abdul însuși a fost crescut de bunici vitregi albi. Știe foarte bine ce înseamnă o astfel de legătură într-o familie și, cu toate acestea, a ales să spună că un bărbat precum bunicul meu nu ar fi putut iubi din toată inima pe cineva care arată ca Usha”.

„Cred într-o Americă în care oricare dintre noi, eu, soția lui, oricine are o altă culoare a pielii sau se roagă într-un mod diferit, poate fi la fel de american ca JD și bunicul său”, a spus El-Sayed. „Dar el nu susține acest lucru. Îi place să transmită mesaje cu subînțeles pe astfel de teme, dar când este confruntat direct, se comportă ca și cum nu ar introduce niciodată asemenea lucruri în dezbaterea politică, deși el și șeful său fac asta în fiecare zi”.

Trump este singurul care vorbește despre propunerea sa de 5.000 de dolari

Trump a reluat joi seară propunerea-surpriză lansată în discursul de miercuri și care a dominat relatările despre convenție: plata a 5.000 de dolari fiecărui adult american dacă republicanii își păstrează majoritățile în Camera Reprezentanților și Senat în noiembrie.

Poate chiar mai semnificativ este faptul că vicepreședintele său nu a menționat ideea nici măcar o dată.

Nici ceilalți vorbitori republicani din a doua seară a convenției nu au făcut-o. Cei mai mulți își pregătiseră probabil discursurile înainte ca Trump să-i ia prin surprindere chiar și pe numeroși oficiali ai propriei administrații cu această propunere ilegală și lipsită de orice fel de etică politică.

Planul lui Trump a provocat controverse din mai multe motive: democrații l-au denunțat drept o tentativă evidentă de cumpărare a voturilor. Economiștii au avertizat că ar provoca inflație. În interviurile acordate joi, Trump a oscilat în privința necesității aprobării Congresului pentru aceste plăți. În plus, nimeni nu știa cum ar urma să fie finanțat planul. Trump a spus că banii vor proveni din veniturile obținute din taxele vamale, însă acestea sunt departe de a acoperi costul de aproximativ un trilion de dolari al unor asemenea plăți.

„Putem face asta pentru că țara noastră nu a mers niciodată mai bine. Încasăm mii de miliarde de dolari”, a declarat Trump joi seară, exagerând puternic veniturile obținute din taxele vamale. Acești bani oricum vin de la americani, care plătesc taxe mai mari la produse din cauza tarifelor plătite de companiile americane.