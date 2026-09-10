Trump promite că va da câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie

Trump promite că va da câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a promis miercuri seară că va plăti câte 5.000 de dolari fiecărui cetățean adult din SUA dacă republicanii păstrează controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie.

Liderul administraţiei americane, vorbind în cadrul unei convenţii republicane organizate la Dallas, în Texas, a precizat că această sumă ar urma să fie cheltuită doar "în Statele Unite".



Propunerea controversată, care ar costa peste 1.000 de miliarde de dolari, a stârnit imediat îngrijorări de ordin etic. În același timp, aceasta a scos la iveală amploarea temerilor republicanilor în privința perspectivelor lor la alegerile decisive din noiembrie.

"Dacă republicanii câștigă, câștigați și voi alături de noi și primiți 5.000 de dolari", le-a spus Trump susținătorilor care l-au aclamat, în timpul unui discurs de aproape două ore, scrie The Guardian. El le-a cerut, de asemenea, alegătorilor să "se prefacă că sunt pe buletinul de vot", în ciuda faptului că nepopularitatea sa record i-a determinat pe mai mulți politicieni republicani vulnerabili să evite evenimentul.

Înconjurat de susținători care fluturau pancarte cu steagul american, Trump a susținut, fără a prezenta dovezi, că al doilea său mandat a fost "cel mai de succes mandat din punct de vedere financiar și din toate celelalte puncte de vedere din istoria președinției".

Cu toate acestea, o mare parte a discursului său a fost dedicată avertismentelor alarmiste cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă democrații ar câștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților sau Senatului în ultimii doi ani ai mandatului său.

"Există un mic nor nebun și bolnav deasupra țării noastre", a declarat Trump. "Vom învinge comunismul în America."

"Dacă pierdem, veți pierde granița, veți pierde reducerile de taxe, veți pierde siguranța și securitatea, veți pierde averea. Țara noastră trece printr-un iad – vom trece și noi printr-un iad, la fel cum am trecut acum doar doi ani", a spus el.

Cu mai puţin de două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, un sondaj naţional Focaldata realizat în parteneriat cu Financial Times (FT), a arătat că doar 33% dintre alegătorii înregistraţi din SUA aprobă activitatea lui Trump în calitate de preşedinte.



Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste 2%, ajungând la 72%, marcând încă un minim istoric în sondajele FT.



Aproximativ 57% dintre repondenţi au declarat că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit, invocând costul ridicat al vieţii şi inflaţia. În plus, 56% s-au opus tarifelor vamale recente impuse de administraţie asupra unor bunuri din Canada.



Partidul Democrat menţine un avantaj de 7% în faţa republicanilor în rândul electoratului probabil, punând sub presiune majoritatea fragilă deţinută de republicani în Congres.



Sondaj a fost realizat în perioada 28 august - 2 septembrie 2026, pe un eşantion de peste 2.100 de adulţi americani.