Trump a insultat o femeie care protesta la mitingul electoral din Ohio. "E un tip gras, wow. Uită-te la el, e îngrozitor"

Mitingul lui Trump în Ohio a fost întrerupt de o femeie pa care președintele a numit-o "tip gras" și i-a indicat să țină regim. Foto: Getty Images / captură First Post via YouTube

Președintele american Donald Trump a reacționat cu un val de insulte după ce prestația sa la un miting electoral desfășurat în statul Ohio a fost întreruptă de o protestatară pe al cărei tricou scria "Publicați dosarele Epstein", relatează marți news24.au și Irish Star.

Președintele susținea un discurs în Youngstown, în campania pentru alegerile congresionale de la jumătatea mandatului, iar la un moment dat a izbucnit o altercație în public. Camerele au surprins scena în care un bărbat a împins-o pe femeia cu lozinca imprimată pe tricou, după care a lovit-o cu pumnul în față și a tras-o de păr.

"E un tip gras, oau. Trebuie să țină regim. Se întoarce acasă la mama. Uită-te la el, e îngrozitor. Nu-i așa că-i iubim pe cei din forțele de ordine?", a comentat Trump, chiar în timpul agresiunii. Camerele au continuat să înregistreze incidentul, în timp ce polițiștii încercau să o scoată pe femeie afară din mulțime.

Liderul republicat a adăugat că persoana în cauză este un "protestatar plătit", care primește bani "de la stângiști pentru a distruge țara".

"Sunt niște gunoaie", a mai spus Trump, estimând că părinții femeii implicate în incident "probabil" au votat pentru el.

Protestatara a fost escortată afară din clădire de ofițerii poliție în timp ce ținea un deget mijlociu ridicat la adresa lui Trump.

Trump are 108 kg, 1,90 metri și 80 de ani

Presa internațională notează că, dincolo de confuzia făcută de Trump - în mod conștient sau nu - cu privire la genul persoanei care i-a întrerupt mitingul, președintele american este un bărbat care, la 80 de ani, are o înălțime de 1,90 metri și cântărește 108 kilograme, conform rezultatelor ultimului său control medical din mai.

Potrivit standardelor medicale, cu aceste date președintele SUA se încadrează în categoria persoanelor care suferă de obezitate.

Este pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână când Trump este întrerupt de protestatari în timpul campaniei electorale.

Trump, întrerupt de protestatari și în Texas

În Texas, săptămâna trecută, un miting MAGA la care a participat Trumo a fost perturbat de mai mulți oameni care au huiduit, înainte de a fi îndepărtați de forțele de ordine.

Președintele a minimalizat incidentul, glumind de la pupitru: "Există ceva să se compare cu un miting Donald Trump?"

La fel ca și în cazul incidentului din Ohio, președintele l-a ironizat pe unul dintre protestatari, spunând că acesta "se întoarce la mama lui, dar nu știe că mama lui a votat pentru Trump".

De asemenea, el a spus că cei care îl contestă în public sunt "plătiți".

"Știți că mulți dintre acești protestatari sunt plătiți? Știți asta, nu? Sunt plătiți de dușmanii națiunii noastre", a susținut el.