Vance spune că administrația Trump „a dat-o complet în bară” cu publicarea dosarelor Epstein

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Vicepreședintele SUA, JD Vance, face declarații critice la adresa propriei administrații și spune că guvernul american a „dat-o complet în bară” cu publicarea promisă a dosarelor Epstein și a recunoscut că guvernul de la Casa Albă nu a fost capabil să comunice corect după ce a crescut așteptările publice în privința informațiilor, relatează Politico.

„O spun cu toată sinceritatea: am dat-o complet în bară cu modul în care am comunicat despre dosarele Epstein. Pur și simplu am gestionat prost situația”, a declarat Vance într-o ediție înregistrată a podcastului „The Joe Rogan Experience”, publicată miercuri. „Dar cred că am gestionat prost comunicarea pentru că încercam să ascundem ceva? Nu”.

Vance a dat vina pe Pam Bondi, care era atunci procuroare generală, și a spus despre ea că e oficiala cu cea mai mare responsabilitate pentru așteptările exagerate create în jurul dosarelor Epstein, afirmând că aceasta „a prezentat într-o lumină exagerată atât ceea ce aveam, cât și ceea ce nu aveam”.

Bondi a alimentat așteptările înaintea publicării primei serii de documente Epstein, în februarie 2025, declarând pentru Fox News că acestea se aflau „chiar acum pe biroul meu” pentru a fi analizate și sugerând că vor urma noi dezvăluiri. Departamentul Justiției a invitat, de asemenea, la Casa Albă un grup de influenceri conservatori și le-a distribuit dosare etichetate „Dosarele Epstein: Etapa 1” înainte de publicarea documentelor. Modul în care a fost organizat anunțul a atras critici după ce s-a constatat că documentele conțineau puține informații care nu fuseseră deja făcute publice.

Reacțiile negative s-au intensificat câteva luni mai târziu, când Departamentul Justiției și FBI au ajuns la concluzia că nu există dovezi că Epstein ar fi păstrat o așa-numită „listă de clienți” și au anunțat că nu vor mai publica alte documente. Decizia i-a nemulțumit pe mulți dintre susținătorii lui Trump, care se așteptaseră la noi dezvăluiri. În afară de Epstein, autoritățile americane au pus sub acuzare o singură persoană apropiată acestuia, Ghislaine Maxwell.

Au existat inclusiv acuzații că administrația Trump împiedică publicarea dosarelor pentru că Trump însuși are ceva de ascuns în acele documente.

„Cred că ar fi trebuit să publicăm totul chiar de la început”, a declarat Vance, întrebat ce ar fi sfătuit administrația să facă diferit. „Evident, analizarea documentelor durează puțin, trebuie eliminate informațiile care ar putea identifica victimele și așa mai departe, dar ar fi trebuit să facem totul cât mai repede posibil”.

Legături cu servicii secrete

Vance a mai afirmat că Epstein avea „în mod clar” legături la „cele mai înalte niveluri” ale serviciilor de informații americane și israeliene, menționând Mossadul și CIA.

El nu a prezentat dovezi în sprijinul afirmației. Autoritățile americane nu au ajuns niciodată public la concluzia că Epstein ar fi avut legături cu CIA, Mossadul sau cu vreun alt serviciu de informații.

Timp de două decenii, Epstein a fost vizat de diferite acuzații la nivel statal și federal privind abuzarea sexuală și traficul a zeci de fete minore, unele în vârstă de numai 14 ani. Un act de acuzare federal emis la New York a dus la arestarea sa în iulie 2019 pentru trafic sexual, iar Epstein a pledat nevinovat. Dosarul federal a fost închis oficial în august 2019, după ce acesta s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta să fie judecat.

Vance a acuzat, de asemenea, „anumite elemente” din cadrul guvernului israelian că încearcă să submineze negocierile administrației cu Iranul printr-o campanie coordonată de influențare.

Vicepreședintele a făcut trimitere la un articol publicat recent de revista Time, potrivit căruia Brad Parscale, fostul director de campanie al lui Trump, a primit milioane de dolari pentru a contribui la desfășurarea unei campanii de influență susținute de Israel, care urmărea să influențeze opinia publică americană cu privire la un acord pentru încheierea războiului cu Iranul.

Vance a descris-o drept „o campanie extrem de bine finanțată, menită să saboteze negocierile și acordul”.

„Răspunsul meu este: «Duceți-vă dracului»”, a spus Vance.