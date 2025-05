O țară aliată cu SUA a construit un tun electromagnetic ca în Star Wars. Arma a fost proiectată să distrugă rachetele hipersonice

Un tun electromagnetic despre care creatorii săi spun că poate fi folosit pentru a doborî rachete hipersonice a fost prezentat la DSEI Japan, cea mai mare expoziție din Japonia dedicată tehnologiei de apărare, care are loc săptămâna aceasta, semnalează BFMTV.

"Este o armă a viitorului care trage proiectile cu ajutorul energiei electrice, spre deosebire de artileria convențională", a declarat un oficial de la Agenția de Tehnologie, Logistică şi Achiziții (ATLA) a Ministerului Apărării din Japonia.

"Știm că în viitor vor exista amenințări care nu vor putea fi contracarate decât cu arme electromagnetice", a adăugat el.

În loc să folosească praf de pușcă sau alt amestec pirotehnic pentru a propulsa obuzele prin țeavă, tunul utilizează energia electromagnetică pentru a lansa un proiectil de-a lungul unor șine, la o viteză foarte mare.

ATLA a început dezvoltarea dispozitivului în 2016, obiectivul fiind acela de a obține o armă ce aruncă proiectile cu 2000 de metri pe secundă (7.200 kilometri pe oră) și cu o durată de viață a țevii de 120 de focuri.

Presa de specialitate consemnează că, în cadrul testelor, s-a constatat că tragerile nu au produs daune semnificative șinei țevii nici după ce s-au tras 120 de proiectile.

"Obuzele" tunului electromagnetic nu conțin încărcături explozibile. Pe seama vitezei foarte mari, proiectilele distrug ținta cu uriașa lor energie cinetică.

Statele Unite, China, Franța şi Germania dezvoltă şi ele această tehnologie, însă marina japoneză a revendicat o premieră mondială în 2023, testând un astfel de tun electromagnetic pe o navă de război.

#ATLA has accomplished ship-board firing test of railgun first time in the world with the cooperation of the JMSDF. To protect vessels against air-threats and surface-threats by high-speed bullets, ATLA strongly promotes early deployment of railgun technology. pic.twitter.com/MG5NqqENcG