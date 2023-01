Omenirea se pregătește, la noapte, de întâlnirea cu 2023 BU, asteroidul care trece pe sub orbita sateliților geostaționari | Cum arată cel mai defavorabil scenariu

Vineri dimineață, la ora 2:27 după fusul orar al României, 2023 BU va trece la circa 3.600 de kilometri pe deasupra Americii de Sud.

Spre comparație, orbitele sateliților geostaționari, utilizați, între altele, în telecomunicații, se află o distanță de 10 mai mare de suprafața terestră.

În pofida apropierii extreme, nu există risc de impact, potrivit agenției spațiale americane, NASA.

2023 BU măsoară între 3,5 și 8,5 metri în diametru.

Citește și: Nucleul intern al Pământului pare că a încetat să se rotească şi ar putea să-şi inverseze sensul

În cazul - considerat drept improbabil de specialiști - în care se va dezintegra în păturile dense ale atmosferei, obiectul ceresc va genera o minge de foc și mai mulți meteoriți.

Spre comparație, meteoritul care s-a dezintegrat deasupra sudului Rusiei, la Celiabinsk, în 2013, măsura circa 20 de metri.

Incidentul de atunci a provocat, de asemenea, fenomene vizuale spectaculoase iar unda de șoc produsă de distrugerea în atmosferă a spart geamurile imobilelor.

2023 BU a fost depistat sâmbătă la un observator din Crimeea de astronomul amator Ghennadi Borisov, cel care a descoperit cometa interstelară Borissov în 2019.

Zeci de observații ulterioare efectuate în observatoare astronomice din întreaga lume au confirmat apropierea asteroidului.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.



Learn why: https://t.co/MBLpHqb7h7 pic.twitter.com/j9McEGrOVm