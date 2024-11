OMS cere de urgenţă vaccinuri pentru 17 viruşi

Potrivit OMS aceste vaccinuri ar reduce semnificativ bolile care ne afectează în prezent. Sursa foto: Getty Images

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a publicat pentru prima dată marţi o listă care cuprinde 17 agenţi patogeni pentru care „sunt necesare de urgenţă vaccinuri'', informează AFP, citat de Agerpres.

„Facem acest lucru pentru că ne-ar plăcea ca dezvoltarea vaccinurilor să nu mai fie centrată pe randamentul comercial, ci pe nevoile regionale şi mondiale în materie de sănătate'', a declarat Mateusz Hasso-Agopsowicz, specialist în vaccinuri în cadrul OMS, cu prilejul unei conferinţe de presă.



Este vorba despre primul efort mondial care vizează stabilirea unor priorităţi în materie de agenţi patogeni endemici, pe baza unor criterii care includ povara morbidităţii regionale, riscul de rezistenţă la antimicrobiene şi impactul socio-economic'', a explicat OMS într-un comunicat.

Dezvoltarea unor vaccinuri împotriva acestor 17 agenţi patogeni se află în diferite stadii, unele fiind încă în stadiul de cercetare, cum ar fi cel pentru hepatita C, în timp ce pentru altele, vaccinurile sunt pe punctul de a fi aprobate de autorităţile de reglementare, de a face obiectul unei recomandări politice sau de a fi introduse pe piaţă, cum este cazul celui împotriva virusului denga.



Aceste vaccinuri „ar reduce considerabil bolile care afectează foarte mult comunităţile în prezent'', dar „în egală măsură, costurile medicale cu care se confruntă familiile şi sistemele de sănătate'', a subliniat într-un comunicat Kate O'Brien, directoarea Departamentului de Vaccinări din cadrul OMS.



Prin alegerile sale, OMS confirmă priorităţile pe termen lung în materie de cercetare şi dezvoltare asupra vaccinurilor, în special contra HIV, malariei şi tuberculozei - trei boli care, colectiv, fac aproape 2,5 milioane de morţi în fiecare an la nivel global.



OMS atrage de asemenea atenţia asupra unor agenţi patogeni cum este streptococul de grup A, care provoacă infecţii grave şi este responsabil de sute de mii de decese în fiecare an, în principal în ţările cu venituri mici.



„Un alt exemplu printre noile priorităţi este Klebsiella pneumoniae, o bacterie asociată cu 790.000 de decese în 2019 şi responsabilă de 40% din decesele neonatale cauzate de o infecţie a sângelui (septicemie) în ţările cu venituri mici'', se mai spune în comunicatul OMS.



Hasso-Agopsowicz a explicat că cei 17 agenţi patogeni se referă în principal la ţările cu venituri mici.



„Aşa cum s-a întâmplat în general în trecut, cercetarea şi dezvoltarea vaccinurilor au fost influenţate de rentabilitatea noilor vaccinuri. Acest lucru înseamnă că bolile care afectează grav regiunile cu venituri mici primesc, din nefericire, mult mai puţină atenţie'', a mai spus el.



„Prin această listă, sperăm să le oferim o orientare. Le oferim direcția'', a afirmat el.