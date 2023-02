ONU: ”Acțiunile de salvare în urma cutremurului din Turcia și Siria se apropie de final”

Acțiunile de salvare după cutremurul major, care a lovit Turcia și Siria în urmă cu o săptămână, "se apropie de sfârșit”.

Potrivit şefului ONU, care a participat la o vizită în Aleppo, în nordul Siriei, luni, urgența a devenit acum furnizarea de adăpost, hrană, educaţie și asistenţă psihosocială.

"Ceea ce este cel mai șocant aici este că, chiar și în Aleppo, care a suferit atât de mult în acești ani, acest moment a fost cam cel mai rău pe care l-au trăit acești oameni", a declarat Martin Griffiths din Alep, oraș din nord-vestul Siriei controlat de guvern, care a fost o importantă linie de front în războiul civil sirian.

Cutremurul din 6 februarie a lovit o porțiune din nord-vestul Siriei, o regiune împărțită de războiul care durează de 11 ani, și inclusiv teritoriul deținut de insurgenți la granița cu Turcia și zonele guvernamentale controlate de președintele Bashar al-Assad.

Vor fi lansate apeluri de ajutor pentru toate regiunile afectate de dezastru, a adăugat el.

"Vom avea asistență care se va deplasa de aici în nord-vest, dar nord-vestul este doar o parte a Siriei. Este, de asemenea, foarte important să avem grijă de oamenii de aici", a spus Griffiths.

Bilanțul victimelor din Siria a crescut luni.

ONU a declarat că peste 4.300 de persoane au fost raportate ca fiind ucise în nord-vestul țării, iar peste 7.600 au fost rănite. Bilanțul morților în guvernul sirian se ridică la 1.414.

Griffiths a declarat că a auzit relatări traumatizante despre dezastru de la supraviețuitorii din Alep.

"Oameni care și-au pierdut copiii, dintre care unii au scăpat, alții au rămas în clădire. Trauma oamenilor cu care am vorbit era vizibilă și aceasta este o traumă pe care lumea trebuie să o vindece", a spus el.

What I saw today in #Türkiye was devastating.



What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.



Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN