Cutremur în Turcia și Siria | Cel mai recent bilanț arată peste 36.000 de morți

A trecut aproape o săptămână de la cele două cutremure care au devastat Turcia și Siria. Iar cel mai recent bilanț arată peste 36 de mii de morți și zeci de mii de răniți, în ambele țări.

Sursa foto: Getty Images

Numărul morților în Turcia și Siria, în urma cutremurelor catastrofale de lunea trecută, a ajuns la cel puțin 36.217.

Numărul morților în Turcia a urcat la 31.643, a anunțat luni Centrul turc de Coordonare a Situațiilor de Urgență, potrivit CNN.

Numărul morților în Siria este în prezent de 4.574. Aceasta include mai mult de 3.160 de persoane în părțile controlate de rebeli ale Siriei din nord-vest, potrivit Ministerului Sănătății. Numărul morților sirieni include, de asemenea, 1.414 de decese în părțile controlate de guvern ale Siriei, potrivit agenției de știri de stat siriene SANA.

Iar miracole încă se întâmplă în Turcia. O fetiță de 10 ani a fost scoasă dintre dărâmături după 147 de ore, adică după aproape o săptămână. Fusese prinsă sub ruinele propriei locuințe din Antakya, oraș din provincia Hatay, puternic afectată de cutremurele care au luat până acum viața a zeci de mii de oameni. O înregistrare video arată cum echipele de căutare și salvare o scot pe copilă de sub dărâmături și o transportă pe o targă.

Un alt supraviețuitor, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost salvat și el din ruinele unei clădiri de apartamente cu șase etaje din aceeași provincie.

Între timp, apar și primele mărturii emoționante ale victimelor scoase de sub mormanele de moloz din Turcia. Un tânăr a supraviețuit 32 de ore sub dărâmături, pentru că avea cu el o pungă cu 12 măsline.

”Au fost foarte multe replici ale cutremurului, le simțeam. Cu fiecare replică, cărămizile căzute în jurul meu erau distruse, iar eu încercam să le sparg cu mâinile ca să nu mă strivească. În încercarea de a mă elibera, am descoperit o pungă în care mai erau doar 12 măsline. Le-am pus sub braț și mâncam câte una. Nu erau tocmai ce-mi doream, dar au fost o șansă uriașă pentru mine. Îmi voi aminti asta întreaga viață. După 32 de ore, am fost scos cu greu de sub dărâmături. Au muncit mult pentru a mă scoate de acolo”, a povestit bărbatul.

Situația rămâne critică și în Siria. Oficialii Organizației Mondiale a Sănătății au vizitat orașul Alep.

”Cred că cel mai important lucru acum este răspunsul prompt în situații de urgență. Totuși, evacuarea continuă și trebuie să asigurăm și serviciile necesare celor care au fost afectați. Al doilea lucru important este că vom continua să-i sprijinim pe cei de aici cu provizii. Astăzi, am adus cu noi o marfă de 37 de tone. Și va urma un nou transport, pentru că noi vă vom sprijini în continuare cu materiale medicale”, a declarat Adhanom Ghebreyesus, şeful Organizației Mondiale a Sănătății.

În Turcia, autoritățile încearcă să afle cine se face responsabil pentru faptul că, în localități întregi, nicio clădire n-a rămas în picioare.

Potrivit presei locale, de ani de zile, experții au avertizat că multe clădiri noi din Turcia sunt nesigure din cauza corupției și a politicilor guvernamentale. Acele politici au permis așa-numitele amnistii pentru antreprenorii care au modificat reglementările de construcție, pentru a încuraja dezvoltarea necontrolată a construcțiilor, inclusiv în regiunile predispuse la cutremure.

