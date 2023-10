O femeie și-a găsit casa complet dărâmată la întoarcerea din vacanță. Firma de demolări a greșit adresa

O femeie a rămas înmărmurită după un incident care s-a petrecut la domiciliul, ei în timp ce se afla în vacanță.

Susan Hodgson, din statul american Georgia, a constatat că o companie de demolări i-a distrus complet casa din Atlanta.

Operațiunea ar fi avut loc din greșeală.

Hodgson a declarat pentru Associated Press că a găsit la întoarcerea din vacanță doar un morman uriaș de moloz pe locul casei sale.

"Sunt furioasă. Mă tot trezesc cu gândul: e o glumă sau ceva similar? Sunt în stare de șoc", a spus ea.

Femeia a aflat de dezastrul făcut de firma de demolări de la o vecină.

Aceasta a sunat-o pe Hodgson și a întrebat-o dacă a angajat pe cineva să-i dărâme casa.

"I-am spus că nu, iar ea mi-a răspuns: 'Ei bine, este cineva aici care tocmai ți-a demolat toată casa'", a relatat nefericita păgubită.

Firma de demolări și-a dat seama abia la final că a greșit adresa și a demolat altă casă.

Firma de demolări a distrus o casă frumoasă, cu impozitele la zi

"Era o casă îngrijită, cu iarba tunsă, curtea curată. Toate impozitele sunt plătite", a arătat Susan Hodgson.

Ea a sesizat poliția și s-a consultat cu avocații. În plus, a povestit că firma responsabilă din Atlanta nu a contactat-o ​nici măcar pentru a-i prezenta scuze, fără a mai pomeni despre despăgubiri.

Compania în cauză cu sloganul "You call it, we haul it" (aproximativ: Tu ni-l arăți, noi te scăpăm de el) a comunicat presei americane că investighează cazul și lucrează pentru a rezolva incidentul.

Presa din SUA notează că situația nu este singulară.

În martie, primăria din Atlanta a demolat din greșeală o casă, apoi a cerut proprietarului să achite municipalității cheltuielile de demolare în valoare de 68.000 de dolari.

În ciuda tuturor notificărilor și documentelor care indicau o adresă diferită, municipalitatea i-a distrus locuința lui Everett Tripodis și i-a trimis apoi factura aferentă demolării.