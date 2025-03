Oroare în Rusia: mamele soldaților morți pe front au primit tocătoare de carne de Ziua Femeii

Oficialii locali ai partidului de guvernământ din Rusia sunt în centrul unui scandal, după ce au oferit mamelor soldaților uciși în Ucraina cadouri constând în mașini de tocat carne, relatează The Guardian.

"Tocătorul de carne" este expresia folosită adesea pentru a caracteriza tacticile brutale ale Rusiei pe linia frontului, unde numeroși militari, adesea slab instruiți, și-au găsit sfârșitul.

Scandalul s-a extins atunci când filiala Partidul Rusia Unită din regiunea Murmansk, situată în nordul țării, a postat pe rețelele sociale fotografii în care oficialii zâmbesc în timp ce vizitează mamele îndoliate și le oferă flori și tocătoare de carne la cutie, cu ocazia Zilei internaționale a femeii.

A Meat Grinder Instead of a Son – In Russia, mothers of fallen soldiers received cynical gifts for March 8



In Polyarnye Zori, Murmansk region, the ruling United Russia party held an event called "Flowers for the Mothers of Heroes." They probably meant well, but as always, it… pic.twitter.com/S04Ca957Pz