Papa Francisc și-a donat banii înainte de a muri. "Mi-a spus că aproape a rămas fără bani, dar mai are ceva în cont"

În timpul celor puţin peste 12 ani de pontificat, Papa a vizitat în mod regulat centrele penitenciare şi a făcut apel la protejarea demnităţii deţinuţilor. Sursa foto: Getty Images

Papa Francisc a făcut, înainte de moartea sa, survenită luni, o donaţie personală în beneficiul unor deţinuţi minori, în valoare de 200.000 de euro, "ultimii săi bani din cont", potrivit episcopului Benoni Ambăruş, responsabil cu pastoraţia penitenciarelor şi cu caritatea la Roma, transmite Agerpres, care citează agenţia EFE.



"A donat 200.000 de euro din contul personal", a declarat Ambăruş, miercuri, presei italiene.



Potrivit detaliilor, această donaţie a fost destinată unei fabrici de paste din centrul de detenţie pentru minori Casal del Marmo din Roma.



"I-am spus că avem o ipotecă mare pentru această fabrică de paste şi, dacă am putea-o acoperi, am scădea preţul pastelor, am vinde mai mult şi am putea angaja mai mulţi băieţi", a adăugat el.



"El a răspuns: 'Aproape am rămas fără bani, însă mai am ceva în cont'. Şi mi-a dat 200.000 de euro", a spus Ambăruş, care a subliniat activitatea Papei Francisc în beneficiul deţinuţilor în timpul papalităţii sale.



Ambăruş a menţionat recenta vizită a Papei la penitenciarul Regina Coeli din Roma, în Joia Mare, cu doar patru zile înainte de a muri. Acolo, el "a strigat lumii, cu toată puterea sa, necesitatea de a acorda atenţie deţinuţilor".



În timpul celor puţin peste 12 ani de pontificat, Papa a vizitat în mod regulat centrele penitenciare şi a făcut apel la protejarea demnităţii deţinuţilor.



În decembrie anul trecut, pentru a marca începutul celebrărilor Anului Jubiliar, sau Anul Sfânt, Francisc a deschis una dintre uşile sfinte în cadrul acestui eveniment, marcat de Vatican la fiecare 25 de ani, la penitenciarul Rebibbia din Roma, gest interpretat drept o declaraţie de intenţie şi un semn al recunoaşterii de către papă a persoanelor aflate în penitenciare.

Papa Francisc a murit la vârsta de 88 de ani, în a doua zi de Paște.

Papa Francisc (Jorge Mario Bergoglio, pe numele său de botez) a condus Biserica Catolică din 2013, urmându-i la șefia Bisericii Catolice Papei Benedict al XVI-lea (Josef Ratzinger), după demisia acestuia.