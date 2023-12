Doi părinți și-au mințit fetița că este alergică, pentru a nu împărți cu ea ciocolata cu alune | "Mă simt trădată"

O tânără a crezut timp de 15 ani că este alergică la alune, după ce părinții i-au implantat în minte această idee. Motivul pentru care adulții au recurs la acest gest este cu totul neobișnuit: nu au vrut să împartă cu ea ciocolata cu alune.

Sursa foto: pexels.com

Când ești părinte poate fi greu să mănânci pe furiș un deliciu fără ca mezinul tău să observe. Acest lucru ar putea duce la unele momente mai puțin demne de a mânca o ciocolată în timp ce te ascunzi în spatele ușii frigiderului sau chiar de a te încuia în baie.

O tânără spune că se simte trădată după ce a fost mințită timp de 15 ani de către părinți. Fata a crescut cu ideea că este alergică la alune.

Tânăra de 21 de ani, care stătuse departe de orice fel de nuci, a decis să facă un test pentru a afla sursa exactă a problemelor sale. După ce a făcut testul, fata a aflat că nu avea niciun fel de alergie la alune.

"Minciuna a scăpat de sub control și am ajuns să evit tot felul de nuci de-a lungul vieții. Am fost lipsit de sute de rețete pentru că părinții mei nu au vrut să împărtășească această ciocolată nenorocită cu mine. Mă simt trădată și manipulată și simt că o să fiu veșnic supărată", a declarat tânăra conform Mirror.

Tânăra a scris pe o rețea de socializare că s-a împăcat cu mama ei, care și-a cerut scuze de foarte multe ori.