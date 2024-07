Partidul Laburist obține o victorie zdrobitoare la alegerile din Marea Britanie. Keir Starmer va fi prim-ministru

Partidul Laburist din Marea Britanie a câștigat, joi, alegerile anticipate din această țară. Victoria formațiunii condusă de Keir Starmer a fost anticipată de sondajele preelectorale.

Conform datelor furnizate de exit poll-ul realizat de IPSOS UK pentru BBC, Sky News și ITV News, Partidul Laburist a obținut 410 de mandate, mult peste cele 326 necesare unei majorități guvernamentale.

"Le mulțumim tuturor celor care au făcut campanie pentru laburiști la aceste alegeri, tuturor celor care ne-au votat și și-au pus încrederea în Partidul nostru Laburist schimbat", a scris liderul laburist Keir Starmer pe rețeaua X.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

Conservatorii, conduși în ultimele 20 de luni de Rishi Sunak și aflați în ultimii 14 ani la guvernare, și-au adjudecat doar 131 de mandate.

Sunak a postat următorul mesaj, cu câteva minute înaintea închiderii urnelor și a anunțării datelor din exit poll:

To the hundreds of Conservative candidates, thousands of volunteers and millions of voters:



Thank you for your hard work, thank you for your support, and thank you for your vote. pic.twitter.com/GcgvI7bImI