Un pasager nervos a pilotat singur un avion, după ce pilotul a întârziat prea mult

Michael, soția și fiul său au așteptat cu nerăbdare vacanţa care a fost la un pas să fie ruinată din cauza întârzierii zborului. Pentru că pilotul unui zbor a întârziat prea mult, un pasager curajos s-a pus la manşă unui avion şi a decolat.

Într-o poveste desprinsă parcă din filme, un bărbat și tată din Manchester a devenit eroul zilei după ce a preluat comanda și a pilotat singur un avion easyJet către Alicante, Spania, în lipsa pilotului. Pasagerul curajos, pe numele său Michael, a primit permisiunea să piloteze avionul spre Alicante.

Atunci când şi-a pregătit bagajele pentru zbor, bărbatul, de profesie pilot licențiat easyJet, a considerat că ar fi mai bine să își aducă documentele profesionale la aeroport pentru a fi pregătit în caz că ar putea fi de ajutor.

"Am sunat la easyJet și am spus: Bună, stau în terminal și nu fac nimic. Am permisul de conducere la mine - în mod deliberat. Am actele de identitate la mine și aș vrea foarte mult să plec în vacanță, iar dacă aveți nevoie de o favoare, stau aici, gata să pilotez", povestește bărbatul.

În doar câteva moment, bărbatul a primit un răspuns favorabil şi s-a urcat la manşa avionului.

Conform ştiridiaspora.ro, reprezentanții easyJet au confirmat ulterior că întârzierea zborului a fost cauzată de problemele generate de eșecul controlului traficului aerian francez din ziua respectivă.

"Îi suntem recunoscători unuia dintre piloții noștri care călătorea în vacanță de la Manchester la Alicante cu familia sa și care s-a oferit voluntar să opereze zborul. Acest lucru a însemnat că clienții au putut ajunge la destinație și arată angajamentul și dedicarea echipajului nostru. Acest lucru este pe deplin în conformitate cu reglementările, deoarece el avea licența și actele de identitate cu el. Siguranța este întotdeauna cea mai mare prioritate a noastră".