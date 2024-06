Patru ostatici israelieni au fost salvaţi din Fâșia Gaza, după un raid în forță al IDF

Patru ostatici israelieni au fost salvaţi în viaţă de trupele israeliene din captivitatea Hamas într-o operaţiune complexă desfăşurată în centrul Fâşiei Gaza în cursul zilei de sâmbătă, a anunţat armata israeliană (IDF), potrivit The Times of Israel.

Ostaticii, care au fost capturaţi de Hamas de la festivalul de muzică Supernova, în octombrie anul trecut, sunt Noa Argamani (25 de ani), Almog Meir Jan (21 de ani), Andrey Kozlov (27 de ani) şi Shlomi Ziv (40 de ani).

Aceştia se află într-o stare medicală bună, au precizat Forţele de Apărare Israeliene (IDF).

Cei patru au fost duși la Centrul medical Tel-Hashomer pentru evaluări medicale suplimentare.

„Ostaticii au fost salvaţi din două locaţii separate din inima oraşului Nuseirat. Ei sunt în stare medicală bună şi au fost transferaţi la Centrul medical 'Sheba' Tel-HaShomer pentru examinări medicale suplimentare”, precizează un comunicat al IDF.

Armata Israelului promite că „forţele de securitate vor continua să depună toate eforturile pentru a-i aduce pe ostatici acasă”.

The heroic operation by the IDF that freed and brought home Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov, and Almog Meir Jan is a heroic triumph.



Now, with the enormous joy all over Israel, the Israeli government must remember its commitment to bring back all 120 hostages still held… pic.twitter.com/bjzaDOy8se