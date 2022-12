Pedeapsa primită de o femeie de 97 de ani din Germania pentru implicare în crime naziste | Unii martori au murit în timpul procesului

Irmgard Furchner, în vârstă de 97 de ani, a lucrat ca dactilografă în perioada 1943 - 1945 în lagărul de concentrare de la Stutthof.

Instanța a condamnat-o la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Furchner, una dintre puținele femei judecate după cel de-al Doilea Război Mondial pentru crimele de război comise de naziști, a fost angajat civil, dar, potrivit judecătorului, era pe deplin conștientă de ce se petrecea în lagărul de concentrare.

BBC menționează că aproximativ 65.000 de oameni au murit în condiții cumplite la Stutthof, între aceștia numărându-se deținuți evrei, polonezi care nu erau evrei și soldați capturați din armata sovietică.

La Stutthof, localizat lângă Gdansk, în Polonia, au fost folosite diverse metode de exterminare, inclusiv gazarea, din iunie 1944.

În cazul lui Irmgard Furchner, tribunalul din Itzenhoe (nordul Germaniei) a audiat mai mulți supraviețuitori din lagăr, dintre care unii au decedat pe parcursul procesului.

BBC reamintește că, atunci când a început acțiunea în instanță, Furchner a fugit de la domiciliu, fiind găsită de poliție pe o stradă din Hamburg.

A fost nevoie de 40 de zile până când femeia a renunțat la tăcere în fața judecătorului, notează sursa citată.

Furchner, care avea sub 21 de ani la data comiterii faptelor de care a fost acuzată, a declarat: "Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Regret că am fost la Stutthof în acel moment. Asta este tot ce pot spune."

