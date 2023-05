Momentul terifiant în care un pescar a fost atacat de un rechin de șapte metri: "A fost un noroc incredibil de mare"

Pescarul hawaian, Scott Haraguchi a surprins momentul în care caiacul său a fost atacat de un rechin de șapte metri, cu ajutorul camerei GoPro pe care și-a achiziționat-o pentru a filma momente de la pescuit.

"Am auzit un sunet care suna ca o barcă care se îndrepta spre mine fără motor, și mi-am ridicat privirea și am văzut acest lucru mare, lat, maro, pe care creierul meu l-a crezut că este o broască țestoasă, dar apoi am fost trântit de ea și mi-am dat seama că era un rechin tigru”, a declarat Haraguchi.

Pescarul bănuiește că atacul a avut loc după ce rechinul a confundat caiacul galben cu o focă rănită, pe care Haraguchi a spus că o văzuse cu câteva momente înainte.

"A fost un ghinion incredibil, dar un noroc incredibil de mare să îl prind pe filmare", a spus Haraguchi.

Shark attack caught on camera — Scott Haraguchi was fishing on his kayak in waters off Kualoa in Windward Oahu when a shark rammed into his kayak — He tells @KITV4 he’s okay and was able to kick the shark away and live to tell the tale pic.twitter.com/XBRFBODt5L