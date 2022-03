Ucraina acuză Rusia că a deportat peste 2.000 de copii din Donețk și Luhansk. ”Răpirea copiilor este una dintre cele șase încălcări grave!”

”Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional, în special a dreptului umanitar internațional", se arată în declarație.

Duminică, Ministerul rus al Apărării declara că 16.434 de persoane, inclusiv 2.389 de copii, au fost evacuate cu o zi mai devreme. Evacuările au avut loc în diferite locuri, inclusiv în Republica Populară Donețk și în Republica Populară Luhansk, susținute de Rusia, iar oamenii au plecat de bunăvoie, potrivit ministerului.

UNICEF a comentat marți aceste ultime rapoarte și și-a exprimat îngrijorarea, deși a precizat că nu a putut să le verifice în mod independent.

"Răpirea copiilor pe timp de război este una dintre cele șase încălcări grave împotriva copiilor în timpul conflictelor și este interzisă de dreptul umanitar internațional", a declarat purtătorul de cuvânt al UNICEF, James Elder, potrivit Mediafax.

”Soldații ruşi vizau grupurile de civili care așteptau la coadă la apă, mâncare ori farmacii!” Mărturiile terifiante ale unei familii din Mariupol

Drama oamenilor din Ucraina se citește în ochii a doi soți din Mariupol. Vreme de aproape o lună de zile, s-au rugat încontinuu ca Dumnezeu să le scape fata cu viață. De mâncat au mâncat doar ce au găsit în curte, cu lemne adunate de prin parc, iar pat le-a fost o saltea aruncată în pivniță.

”Ultimele două săptămâni au fost ca Iadul!”

Vreme de 23 de zile, pivnița le-a fost living şi dormitor, iar curtea bucătărie celor doi soți din Mariupol. Dimitri şi Tania au stat ascunși cu fiica de șapte ani și cu părinții lor. Cu ochii împăienjeniți de somn, din cauza sirenelor care sună necontenit, își spun povestea acum, când au reușit să fugă din iadul creat de ruși. Pe părinți, din păcate, i-au lăsat în urmă.

”Trăiești de pe o zi pe alta. Azi ești în viață, mâine probabil nu”

”Nu ştiu daca voi ajunge să-mi mai văd părinții sau sa-i mai aud vreodată. Nu știu... Trăiești de pe o zi pe alta. Azi ești în viață, mâine probabil nu.

La fiecare 15-20 minute puteam auzi avioanele care trăgeau şi trăgeau, după care sunetul de bombardament”, spune Dimitri.

Tania povestește că ea și familia ei ajunseseră să trăiască precum animalele. De mâncat mâncau ce mai găseau, pentru că proviziile se terminaseră, iar aprovizionări nu se puteau face. O găleată și un sac le serveau drept toaletă. De duș nici nu mai putea fi vorba - oamenii nu mai au apă curentă și nu s-au mai spălat de trei săptămâni. Iar banala ieșire pe stradă pentru o sticlă cu apă devenise un film thriller.

”O bombă a căzut şi a omorât 3 oameni în fața noastră”

”O bombă a căzut şi a omorât 3 oameni în fața noastră. Am văzut cum unui om care lua apă i-a fost retezat capul. Altul a fost desfigurat şi l-am văzut şi pe al treilea cum a murit. Cu ochii mei am văzut cum au murit, iar noi am săpat mormintele pentru ei”, povestesc ei.

Tanc rusesc, filmat în timp ce trage cu tunul asupra unei case

Un tanc rusesc a fost filmat în timp ce trage în plin cu tunul și spulberă o casă din Mariupol.

Zone întinse din oraș fumegă în urma incendiilor provocate de bombardamentele intense. Militarii ruși au fost filmați în timp ce trag asupra civililor în mai multe orașe din Ucraina!

Analiștii militari spun că noua strategie a rușilor este de a distruge tot ce le iese în cale în speranța că așa vor forța mâna lui Zelenski în timpul negocierilor.