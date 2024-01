Zeci de piloți ruşi de drone au fost ucişi de ucraineni cu o singură rachetă HIMARS, în Donețk

Informația propagată de bloggerii ruși nu este însă confirmată oficial.

"Forțele de apărare ucrainene au efectuat o lovitură reușită asupra unui grup de militari ruși în partea ocupată a regiunii Donețk, folosind un sistem lansator de rachete multiple HIMARS. Grupul nu era format doar din trupe regulate, ci și din operatori de drone convocați pentru antrenament.

După cum știm, operatorii de drone sunt ținta specială a forțelor ucrainene.

S-ar fi înregistrat 24 de morți și patru răniți în urma loviturii. Blogger-ul militar Romanov îl acuză pe șeful cursului de pregătire de neglijență, pentru că a trimis invitații pe Telegram, ce puteau fi ușor interceptate de Forțele de Apărare ucrainene", se spune într-o postare pe rețeaua X a contului WarTranslated.

Ukrainian Defence Forces carried out a successful strike on a group of Russian servicemen in the occupied part of Donetsk Oblast (presumably, Ilovaisk training grounds) using HIMARS MLRS.



However, as Romanov points out, these were not just regular troops but UAV operators who… pic.twitter.com/VO7ZkpL7iQ