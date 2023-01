Ultimul pahar înainte de moarte. Soldații ruși din Makiivka, fotografiați înainte să fie spulberați de rachete HIMARS

Imaginile, care au ajuns apoi pe alte rețele sociale, arată ce se petrecea în clădire înainte să fie distrusă.

Astfel, în mai multe fotografii se vede cum soldații ruși organizaseră o petrecere de Anul Nou în sălile școlii.

"Soldații ruși din Makiivka au făcut o petrecere de Revelion. Este una din ultimele poze înainte ca rachetele HIMARS să-i șteargă de pe fața pământului - pe ei și pe alți 600 de militari ruși", se spune pe contul Twitter al utilizatorului @Tendar.

Russian troops in Makiivka were having a party for New Years Eve. This is one of their last pictures before HIMARS missiles wiped them and another 600 Russian soldiers out. #Makiivka #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/8FRyl1DCvD