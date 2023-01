Reacția Ucrainei, după ce Moscova a spus că soldații uciși de rachetele HIMARS la Makiivka au fost depistați cu ajutorul telefoanelor mobile

Armata ucraineană și bloggerii militari ruși au ridiculizat, miercuri, versiunea Moscovei cu privire la dezastrul militar consemnat de Anul Nou la Makiivka, în regiunea ucraineană Donețk.

Sursa foto: Captură Twitter @France24_fr

Aproape 100 de soldați au fost uciși cu lovituri de rachete HIMARS de către armata ucraineană, care a bombardat o școală transformată în cazarmă, după ce ar fi depistat semnalele telefoanelor mobile ale militarilor ruși, potrivit autorităților de la Moscova.

Partea rusă a recunoscut până miercuri că 89 dintre soldații săi au fost uciși la Makiivka.

Kievul a evocat un bilanț mult mai ridicat, de circa 400 de morți şi 300 de răniți.

Bloggerii militari ruși, susținători ai invaziei ruse în Ucraina, nu cred, nici ei, în bilanțul oferit de Ministerului Apărării de la Moscova.

Ei au menționat că în clădirea bombardată au fost depozitate și muniții, a căror explozie a amplificat efectul devastator al loviturii cu rachete.

Moscova spune că, la Makiivka, vinovați sunt morții

Potrivit Ministerului rus al Apărării, "principala cauză" a localizării soldaților ruși de către armata ucraineană a folosirea intensă a telefoanelor mobile de către aceștia, "contrar interdicțiilor".

Însă purtătorul de cuvânt al Grupului de Est al Forțelor Armate Ucrainene, Sergii Cerevatîi, a indicat o altă cauză.

Cerevatîi s-a referit la"desfășurarea unor grupuri mari de soldați proaspăt mobilizați - ceea ce înseamnă că nu sunt foarte antrenați, nici foarte bine coordonați - în spații largi inadecvate adăpostirii în caz de pericol".

"Este clar că această folosire a telefoanelor nu a fost cauza principală (a reperării soldaților ruși).

Cauza principală a fost că ei au fost incapabili să-și desfășoare sub camuflaj acest personal. Iar noi am profitat de asta, am detectat bine ținta și am distrus-o. Desigur, asta este o greșeală (a rușilor) și cred că acum ei caută un vinovat. Își aruncă vina de la unul la altul", a spus oficialul militarul ucrainean.

Un blogger decorat de Putin anticipează noi tragedii de felul celei de la Makiivka

La rândul său, un important blogger militar rus decorat anul trecut de președintele Vladimir Putin a avertizat că lejeritatea cu care armata rusă abordează conflictul pornit în Ucraina va conduce şi la alte "tragedii precum cea de la Makiivka".

Potrivit lui Semion Pegov, explicația Ministerului rus al Apărării cu privire la telefoanele mobile ale soldaților este neconvingătoare și reprezintă "o încercare jenantă de a pasa vina".

Pegov consideră că, la Makiivka, concentrarea de soldați ruși ar fi putut fi semnalată de dronele de recunoaștere ale ucrainenilor sau de informatori.

Bloggerul militar argumentează că armata ucraineană nu recurge la rachetele HIMARS dacă nu este sigură asupra unei ținte prin confirmarea ei vizuală ori prin alte informații.

"Aceasta este o armă de înaltă precizie, care costă mult. Înainte de a lovi cu HIMARS, inamicul în mod sigur verifică informația. Nu trage la întâmplare", a subliniat el.

Pegov susține că responsabilii militari ar fi trebuit să-i răspândească "în zece locuri diferite", în loc să-i concentreze într-un singur loc, în raza rachetelor HIMARS, pe "cei 500 de oameni" de la Makiivka.

Foto: ruinele clădirii bombardate în Makiivka