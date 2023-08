Doi piloți s-au catapultat în ultimul moment dintr-un avion care s-a prăbușit într-un complex de locuințe din SUA

Avionul a lovit vehicule goale, în parcarea complexului de apartamente.

Nimeni nu a fost rănit în complexul de apartamente sau la spectacolul aerian, au anunţat organizatorii evenimentului.

Administraţia Federală a Aviaţiei deschis o anchetă.

Cei doi piloţi au fost recuperaţi dintr-un lac situat în apropierea complexului unde s-a prăbuşit avionul.

O înregistrare video a surprins momentul în care cei doi s-au catapultat din avion.

Details on Michigan MiG-23 Fighter Jet Crash



At approximately 4:15 PM local times a MiG-23 fighter jet lost control as the two pilots ejected during the 'Thunder over Michigan' airshow demonstration at Willow Run Airport.



Details:



- "The pilot and backseater successfully… pic.twitter.com/Hye5G2h1Ra