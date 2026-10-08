Poliția britanică recunoaște că perchezițiile făcute la reşedinţa fostului prinț Andrew au fost ilegale

1 minut de citit Publicat la 21:14 08 Oct 2026 Modificat la 21:16 08 Oct 2026

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al III-lea. Sursa foto: Getty Images

Poliția britanică a recunoscut că perchezițiile efectuate în februarie în momentul arestării fostului prinț Andrew în cazul Epstein au fost "ilegale", a declarat joi un judecător al Înaltei Curți din Londra, relatează AFP, conform Agerpres. Fratele Regelui Charles al III-lea a ajuns în arest la începutul acestui an, într-un caz considerat fără precedent în istoria recentă a Familiei Regale Britanice. Atunci, fostul prinț Andrew a fost ținut câteva ore înainte de a fi eliberat.

"Faptul că mandatele de percheziție au fost anulate nu încheie ancheta și nici nu înseamnă că întreaga anchetă a fost ilegală", a declarat judecătorul Hilliard.

Aceste percheziții au fost "anulate" de aceeași instanță pe 22 iulie, a precizat într-un comunicat poliția, care caută mijloacele legale pentru a păstra obiectele confiscate în timpul perchezițiilor și a confirmat că ancheta este în desfășurare.

"Acceptăm poziția conform căreia decizia inițială a instanței de a emite mandate pe baza legislației specifice utilizate a fost incorectă și, prin urmare, acestea trebuie anulate din punct de vedere legal", a recunoscut ea.

Perchezițiile au avut loc la reședința fratelui Regelui Charles al III-lea de la Sandringham (estul Angliei) și la reședința sa anterioară de la Windsor, la circa 30 de kilometri vest de Londra.

Prințul Andrew, fratele Regelui Charles al III-lea, a fost arestat pe 19 februarie și ținut în arest preventiv timp de câteva ore – un eveniment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice – în urma unor noi dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare în 2019.

El face obiectul unei anchete a poliției pentru "abatere în funcție publică", fiind suspectat că i-ar fi transmis documente confidențiale lui Jeffrey Epstein în perioada în care a activat ca reprezentant comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011.

Poliția a anunțat în luna mai că investighează și o acuzație de agresiune sexuală care îl vizează pe fostul prinț Andrew.

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, nu a fost încă pus sub acuzare. El a negat orice faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein. Afaceristul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa, în 2019.