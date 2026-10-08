Antena 3 CNN Externe Poliția britanică recunoaște că perchezițiile făcute la reşedinţa fostului prinț Andrew au fost ilegale

Poliția britanică recunoaște că perchezițiile făcute la reşedinţa fostului prinț Andrew au fost ilegale

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 21:14 08 Oct 2026 Modificat la 21:16 08 Oct 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
poza in care apare fostul prinţ Andrew - GettyImages-2210495972
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al III-lea. Sursa foto: Getty Images

Poliția britanică a recunoscut că perchezițiile efectuate în februarie în momentul arestării fostului prinț Andrew în cazul Epstein au fost "ilegale", a declarat joi un judecător al Înaltei Curți din Londra, relatează AFP, conform Agerpres. Fratele Regelui Charles al III-lea a ajuns în arest la începutul acestui an, într-un caz considerat fără precedent în istoria recentă a Familiei Regale Britanice. Atunci, fostul prinț Andrew a fost ținut câteva ore înainte de a fi eliberat.

"Faptul că mandatele de percheziție au fost anulate nu încheie ancheta și nici nu înseamnă că întreaga anchetă a fost ilegală", a declarat judecătorul Hilliard.

Aceste percheziții au fost "anulate" de aceeași instanță pe 22 iulie, a precizat într-un comunicat poliția, care caută mijloacele legale pentru a păstra obiectele confiscate în timpul perchezițiilor și a confirmat că ancheta este în desfășurare.

"Acceptăm poziția conform căreia decizia inițială a instanței de a emite mandate pe baza legislației specifice utilizate a fost incorectă și, prin urmare, acestea trebuie anulate din punct de vedere legal", a recunoscut ea.

Perchezițiile au avut loc la reședința fratelui Regelui Charles al III-lea de la Sandringham (estul Angliei) și la reședința sa anterioară de la Windsor, la circa 30 de kilometri vest de Londra.

Prințul Andrew, fratele Regelui Charles al III-lea, a fost arestat pe 19 februarie și ținut în arest preventiv timp de câteva ore – un eveniment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice – în urma unor noi dezvăluiri privind legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare în 2019.

El face obiectul unei anchete a poliției pentru "abatere în funcție publică", fiind suspectat că i-ar fi transmis documente confidențiale lui Jeffrey Epstein în perioada în care a activat ca reprezentant comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011.

Poliția a anunțat în luna mai că investighează și o acuzație de agresiune sexuală care îl vizează pe fostul prinț Andrew.

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, nu a fost încă pus sub acuzare. El a negat orice faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein. Afaceristul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa, în 2019.

×
Etichete: Andrew perchezitii ancheta Londra Jeffrey Epstein

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close