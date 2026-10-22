Petr Pavel îl acuză pe Donald Trump că a „deraiat” negocierile între Ucraina și Rusia, când a anunțat înțelegerea cu Putin pe motorină

Trump l-a acuzat pe Zelenski că prelungește războiul din Ucraina. În schimb, președintele SUA a vorbit cu admirație despre Putin și a spus că „Rusia, sincer, s-a descurcat bine în Ucraina”. Foto: Profimedia Images

Președintele ceh Petr Pavel a dezvăluit joi că un armistițiu între Rusia și Ucraina era „destul de aproape”, până în momentul în care președintele SUA, Donald Trump, a decis ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, informează Politico.

Într-un interviu acordat marți rețelei Axel Springer Global Reporters, Pavel a spus că sancțiunile coordonate de SUA și Europa, impuse asupra produselor petrolieere, oligarhilor ruși și altor industrii, pun Rusia „sub presiune”. Cu toate acestea, acordul anunțat de Trump mai devreme în această lună, prin care Rusia ar fi furnizat sute de mii de tone de motorină către SUA, i-a dat Rusiei „timp să respire”.

„Acum, va fi mult mai greu”, a spus Pavel. „Rusia se folosește de acest imbold pentru a scăpa de presiune, și e un fel de victorie de moral pentru ei”.

Casa Albă a declarat miercuri că Trump a „negociat cu succes” acordul pentru a aproviziona piața globală cu „cantități uriașe de motorină și a reduce prețurile”.

Acordul a stârnit rapid reacții negative, iar la un moment dat, un grup bipartizan de senatori americani, atât republicani, cât și democrați, l-a îndemnat pe Trump să retragă acordul.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că acordul între Trump și Putin „face jocul Rusiei” și îi permite Moscovei „să omoare mai mulți oameni, să arate mai puțin respect pentru America și să provoace pierderi și pagube și mai mari lumii”.

Petr Pavel despre atitudinea lui Trump față de Putin: „Încă nu știu dacă putem numi asta trădare”

Trump și-a exprimat în mod repetat frustrările față de Zelenski, acuzându-l că prelungește războiul. În schimb, în ultima vreme a vorbit cu admirație despre Putin și a spus săptămâna aceasta că „Rusia, sincer, s-a descurcat bine în Ucraina”.

„Cred că președintele Zelensky și întreaga Ucraină sunt victimele unui conflict”, a spus Pavel. „Deci, probabil, aș fi ultimul care să învinovățească Ucraina că ar fi vinovată de conflict. Nu Ucraina a atacat Rusia. Nu Ucraina a amenințat Rusia.”

Președintele ceh Petr Pavel a adăugat că Trump arată o abordare mai deschisă față de Rusia decât orice lider european.

„Într-o anumită măsură, el poate fi atras de Vladimir Putin ca lider cu autoritate, dar nu cred că … Președintele Trump vede asta din poziția unei lupte între democrație și autocrații pentru că se uită la asta pur și simplu din perspectiva prosperității economice pentru Statele Unite”, a adăugat Pavel.

Deși Pavel a exprimat îngrijorări legate de acordul pentru motorină, el a refuzat să spună că SUA au trădat Ucraina sau alți parteneri europeni.

„Încă nu știu dacă putem numi asta trădare, dar eu aș numi-o o greșeală,” a spus el. „Pentru că … acum le dă Rusiei o nouă speranță: o nouă speranță că pot ignora Europa, pot ignora Ucraina, se pot concentra pe încheierea unui acord cu Statele Unite, eventual cu China, și aranjarea tuturor lucrurilor conform propriilor priorități și strategii. Cred că e clar împotriva intereselor noastre în Europa”, adăugat președintele Cehiei.

Pavel nu a exclus niciun viitor în care țările europene ar cumpăra petrol rusesc, dar a adăugat că „va dura ceva timp” până când se va întâmpla asta. „Dacă într-o zi Rusia va fi o țară care respectă suveranitatea și granițele altor țări, de ce să n-ai afaceri obișnuite cu o astfel de țară? Dar Rusia încă nu a ajuns acolo”, a spus el.