Povestea inedită a prieteniei dintre un cocor și salvatorul său: "Întotdeauna se întoarce până la apusul soarelui"

În urmă cu aproximativ un an, Mohammad Arif a găsit, pe terenul său din statul Uttar Pradesh, un cocor Sarus rănit, relatează BBC.

În acel moment, indianul a decis să ducă pasărea acasă și să-i trateze rănile.

Cocorul a fost îngrijit de bărbat un timp îndelungat, însă, după ce s-a vindecat, pasărea nu a mai vrut să se întoarcă în sălbăticie.

Acum, cocorul uriaș se numără printre păsările aflate în gospodăria indianului, iar cei doi au creat o legătură impresionantă.

This heartwarming and unique tale of friendship between a Sarus crane and a man will leave you in awe.#AajNEWJDekhaKya pic.twitter.com/yWY1yywzli