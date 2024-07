Presa din Rusia a publicat un videoclip în care un rus spune că el a comis atacul cu mașina-capcană de la Moscova

Presa din Rusia a publicat vineri o înregistrare video în care un cetăţean rus mărturiseşte că a comis atacul cu dispozitiv exploziv în care un ofiţer a fost rănit în maşina sa la Moscova în această săptămână, spunând că a acţionat în contul serviciului de securitate ucrainean SBU, relatează Reuters.

Cotidianul Kommersant a scris miercuri că un ofiţer al serviciului de informaţii al armatei a fost rănit în explozia unei maşini-capcană în nordul Moscovei. Potrivit altor surse media, bărbatul rănit este un ofiţer obişnuit din cadrul armatei.

Ministerul de Interne rus a anunţat miercuri că două persoane au fost rănite în explozie şi că autorităţile au deschis o anchetă, potrivit Agerpres.

The accused in the car bombing of the GUR officer was extradited from Turkey to Russia



The FSB published a video of the interrogation of Yevgeny Serebryakov. On it, the man confessed that he allegedly cooperated with the SBU.



The jeep of GRU officer Andrei Torgashyov exploded… pic.twitter.com/5sEM7D1Glk