Presa internațională, impresionată de meciul Halep-Davis

Presa internaţională a scris, sâmbătă, după ce Simona Halep s-a calificat în optimile Australian Open, că românca este „marathon woman”.

„Halep marathon woman”, a notat şi Le Figaro, adăugând că românca a ieşit victorioasă după un meci de trei ore şi 45 de minute.

„Simona Halep salvează mingi de meci şi o învinge pe Lauren Davis într-un meci epic”, este titlul de pe bbc.com. „Liderul mondial Simona Halep a supravieţuit unei lupte epice cu americanca Lauren Davis”, adaugă britanicii.

„Simona Halep se agaţă de visul Australian Open după ce a câştigat un maraton cu Lauren Davis”, a titrat The Telegraph. „Liderul mondial Simona Halep nu are un sponsor pentru îmbrăcăminte la Australian Open, o oportunitate ratată pentru cineva, având în vedere că românca a petrecut trei ore şi 44 de minute pe teren astăzi, la meciul său din turul trei”,notează The Telegraph.

„Principala favorită Simona Halep supravieţuieşte unui maraton”, scrie și The New York Times, menţionând că românca s-a calificat în faza următoare după unul dintre cele mai dificile meciuri din istoria turneului, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificându-se pentru a treia oară în optimile de finală ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, în cea mai lungă partidă a turneului, care a durat trei ore şi 45 de minute.