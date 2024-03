Prima reacție de la Meta, după pana masivă care i-a afectat pe utilizatorii Facebook și Instagram | Șeful comunicării lui Mark Zuckerberg a postat un mesaj pe rețeaua X

Meta a recunoscut problema într-un mesaj postat la ora 17:17, ora României, pe pagina sa care reflectă statusul serviciilor.

"Suntem la curent cu existența unei probleme care afectează logarea la aplicația Facebook. Echipele noastre de ingineri caută să rezolve problema cât mai repede posibil", se spune în mesaj.

Andy Stone, șeful Departamentului de comunicare al Meta, a confirmat, la rândul său, existența problemei într-o postare pe rețeaua X a lui Elon Musk.

"Meta este conștientă că oamenii au probleme cu accesarea serviciilor noastre. Lucrăm pentru a remedia situația", a scris Stone.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.