Primarul orașului Nabatiyeh din Liban a fost ucis de Israel într-un raid aerian. Macron: "Israelul bombardează fără discernământ"

Ahmad Kahil, primarul orașului Nabatiyeh din sudul Libanului, se numără printre persoanele ucise, miercuri, în loviturile efectuate de Israel asupra acestei municipalități, relatează The Guardian, care citează AFP.

Nabatiyeh este cunoscut drept un fief al grupării Hezbollah.

"Primarul din Nabatiyeh, printre alții, a fost martirizat. Este un masacru", a declarat guvernatorul local Howaida Turk, care a adăugat că a fost bombardată clădirea primăriei și că bilanțul preliminar indică cel puțin cinci morți.

Conform acestui oficial, 11 lovituri au vizat orașul și zonele învecinate, la câteva zile după ce un alt raid israelian a distrus o piață din Nabatiyeh.

Exploziile și incendiile au creat un "lanț de foc" în zona bombardată, a adăugat guvernatorul.

IDF nu a comentat imediat această operațiune și nu a precizat dacă primarul Kahil a fost vizat în mod deliberat.

? IOF warplanes carryied out a belt of fire with a series of successive raids on Zebdine, Kfar Joz, the city of Nabatiyeh, Nabatieh al-Fawqa, and Kfar Tibnit in southern Lebanon.



