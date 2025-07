Dragoș Anastasiu: „Statul are miliarde de lei datorii la firmele private. Am vorbit cu doi constructori”

Dragoș Anastasiu a abordat mai multe subiecte în cadrul conferinței de presă de duminică / Foto: Agerpres

Dragoș Anastasiu, care și-a dat duminică demisia din funcția de vicepremier, a declarat în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, că statul are datorii de miliarde de lei către companii private. „Am sunat doi constructori mari ieri şi mi-au spus că împreună au 1,5 mld. lei nefacturaţi pe lucruri pe care noi le-am prestat deja”, a spus acesta.

El a explicat că unii constructori privați au finalizat lucrările, însă nu au emis facturile aferente la solicitarea autorităților, pentru ca respectivele datorii să nu figureze oficial în evidențe, întrucât nu există fonduri disponibile pentru plata lor imediată.

„Statul are în acest moment miliarde de lei datorii la firmele private. Vă dau exemple - rambursarea plăţilor pe concediile medicale, plata companiilor de energie care au susţinut plafonarea. Am sunat doi constructori mari ieri şi mi-au spus că împreună au 1,5 mld. lei nefacturaţi pe lucruri pe care noi le-am prestat deja. Alt miliard facturat şi neplătit. Şi am întrebat de ce nu facturaţi?

Ne-au spus să nu facturăm pentru că nu sunt bani, şi dacă facturăm ne încărcăm şi de TVA pe care trebuie să-l plătim la statul român. Asta este modul în care statul român, în momentul de faţă, acţionează în relaţia cu privaţii”, a declarat Dragoș Anastasiu.

Anastasiu și-a dat demisia din funcția de vicepremier

Dragoș Anastasiu a anunțat, după un discurs de peste o jumătate de oră, că își dă demisia din funcție.

„În acest moment, în acest climat, mie mi-e foarte clar că nu pot să ajut pentru că indiferent ce aș face va continua procesul de denigrare. E motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău decât bine și că e momentul să fac un pas în spate, în lateral, cum vreți, și să demisionez.

Plecarea mea din guvern nu înseamnă că reformele premierului trebuie să se oprească, dimpotrivă. Îi fac un apel public premierului să preia public grupul de lucru pentru reformarea companiilor de stat”, a declarat acesta.

Decizia vine în condițiile în care DNA a precizat că vicepremierul însărcinat cu reforma statului a avut calitatea de martor-denunţător în dosarul în care un inspector ANAF pe care vicepremierul l-a mituit timp de opt ani a fost condamnat. Motivarea Curţii de Apel Bucureşti arată că Dragoș Anastasiu a recunoscut în faţa instanței că a oferit mită în formă continuă timp de opt ani unui inspector ANAF și că a considerat acest fapt „o formă de protecție”.

Din 2009 până în 2017, Dragoș Anastasiu a oferit mită funcționarului ANAF, în valoare de aproximativ 150 mii de euro.