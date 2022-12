Primul mesaj de Crăciun al lui Charles în calitate de Rege al Marii Britanii

Regele Charles al III-lea i-a adus un omagiu regretatei sale mame, i-a lăudat și pe ceilalți membri activi ai Familiei Regale, inclusiv pe Prințul și Prințesa de Wales, însă a existat o omisiune notabilă. Iată primul al lui Charles în calitate de Rege al Marii Britanii.

Sursa foto: Facebook Familia Regala

„Mă aflu aici, în această rafinată Capelă Sfântul Gheorghe de la Castelul Windsor, atât de aproape de locul în care iubita mea mamă, regretata regină, se odihnește alături de tatăl meu drag.

Îmi amintesc de scrisorile, felicitările și mesajele profund emoționante pe care atât de mulți dintre voi ni le-ați trimis mie și soției mele și nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru dragostea și simpatia pe care le-ați arătat întregii noastre familii.

Crăciunul este o perioadă deosebit de emoționantă pentru toți cei care au pierdut persoane dragi.

Le simțim absența la fiecare cotitură familiară a sezonului și ne amintim de ei în fiecare tradiție prețuită.

În colindul foarte iubit O Little Town Of Bethlehem cântăm despre cum „în străzile tale întunecate strălucește lumina veșnică”.

Credința mamei mele în puterea acestei lumini a fost o parte esențială a credinței sale în Dumnezeu, dar și a credinței sale în oameni, credință pe care o împărtășesc din toată inima.

Este o credință în capacitatea extraordinară a fiecărei persoane de a atinge, cu bunătate și compasiune, viețile celorlalți și de a străluci o lumină în lumea din jurul lor”, spune Charles al III-lea.

El continuă mesajul vorbind despre forțele armate și serviciile de urgență, precum și despre profesioniștii în sănătate.

„Aceasta este esența comunității noastre și însăși temelia societății noastre. O vedem în dedicarea dezinteresată a forțelor noastre armate și a serviciilor de urgență care lucrează neobosit pentru a ne menține pe toți în siguranță și care au avut o prestație atât de magnifică în timp ce plângeam decesul regretatei noastre regine.

O vedem în profesioniștii noștri din domeniul sănătății și al asistenței sociale, în profesorii noștri și, într-adevăr, în toți cei care lucrează în serviciul public, a căror pricepere și angajament se află în centrul comunităților noastre.

Și în această perioadă de mare anxietate și greutăți, fie că este vorba de cei din întreaga lume care se confruntă cu conflicte, foamete sau dezastre naturale, fie că este vorba de cei de acasă care găsesc modalități de a-și plăti facturile și de a-și menține familiile hrănite și încălzite, o vedem în umanitatea oamenilor din toate națiunile noastre și din Commonwealth care răspund cu atâta ușurință la situația dificilă a altora”, mai spune regele Charles al III-lea.

De asemenea, în primul mesaj în calitate de monarh, Charles aduce un omagiu oamenilor de rând care au fost generoși.

„Vreau să aduc un omagiu în special tuturor acelor oameni minunat de buni care oferă cu generozitate alimente sau donații, sau cea mai prețioasă marfă dintre toate, timpul lor, pentru a-i sprijini pe cei din jurul lor care au cea mai mare nevoie, împreună cu numeroasele organizații caritabile care fac o muncă extraordinară în cele mai dificile circumstanțe. Bisericile noastre, sinagogile, moscheile, templele și gurdwaras, s-au unit încă o dată pentru a-i hrăni pe cei flămânzi, oferind dragoste și sprijin pe tot parcursul anului.

O astfel de solidaritate sinceră este cea mai inspirată expresie a iubirii aproapelui nostru ca pe sine”, spune Charles.

Regele vorbește și despre Prințul și Prințesa de Wales.

„Prințul și Prințesa de Wales au vizitat recent Țara Galilor, punând în lumină exemple practice ale acestui spirit comunitar. Cu câțiva ani în urmă, am reușit să îmi îndeplinesc o dorință de-o viață de a vizita Betleemul și Biserica Nașterii.

În urmă cu câțiva ani, am reușit să îmi îndeplinesc o dorință de-o viață, aceea de a vizita Betleemul și Biserica Nașterii Domnului. Acolo, am coborât în Capela Colibei și am stat în reverență tăcută lângă steaua de argint care este încrustată pe podea și care marchează locul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

A însemnat pentru mine mai mult decât aș putea exprima faptul că am stat în acel loc unde, așa cum ne spune Biblia, s-a născut „Lumina care a venit în lume”. Deși Crăciunul este, desigur, o sărbătoare creștină, puterea luminii care învinge întunericul este celebrată dincolo de granițele credinței și ale convingerilor.

Așadar, indiferent de credința pe care o aveți, sau dacă nu aveți niciuna, cred că în această lumină dătătoare de viață și cu adevărata umilință care se află în serviciul nostru față de ceilalți, putem găsi speranța pentru viitor. Prin urmare, să o sărbătorim împreună și să o prețuim mereu.

Cu toată inima mea, vă doresc fiecăruia dintre voi un Crăciun de pace, fericire și lumină veșnică”, este mesajul Regelui Charles al III-lea.