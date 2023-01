Prinții Harry și William l-au implorat pe Charles să nu se însoare cu Camilla: "Va fi o mamă rea"

Memoriile ducelul de Sussex dezvăluie un nou episod exploziv.

Sursa foto: Profimedia Images

Astfel, prinții Harry și William l-ar fi implorat pe tatăl lor, Charles, actualul rege al Marii Britanii, să nu se însoare cu Camilla Parker Bowles după moartea Prințesei Diana.

Potrivit lui Harry, cei doi frați se temeau că noua soție a lui Charles va fi "o mamă rea", relatează publicația Daily Mail.

Ducele de Sussex susține că el și fratele său nu ar fi stat în calea relației dintre Charles și Camilla, însă cei doi prinți - care aveau 12, respectiv 15 ani la momentul decesului Dianei - nu voiau ca tatăl lor să se recăsătorească.

Charles a încercat să cucerească inimile copiilor, înainte de a cere publicului s-o accepte pe Camilla, se arată în carte lui Harry.

Harry: "Întâlnirea cu Camilla, ca o injecție"

Acesta menționează că prima sa întâlnire cu Camilla a fost "ca o injecție".

"Închide ochii și nici nu o vei simți", a scris el în carte, cu referire la momentul respectiv.

Numind-o pe Camilla "Femeia cealaltă", Harry se referă la fratele său mai mare cu apelativul "Willy"

"Îmi amintesc că mă întrebam dacă va fi crudă cu mine, dacă se va dovedi precum mamele vitrege rele din povești", scrie ducele de Sussex.

"Willy era suspicios de multă vreme în privința Femeii celeilalte, iar când suspiciunile i-au fost confirmate, a avut remușcări dureroase pentru că nu a mai făcut și nu a spus nimic înainte", menționează Harry.

Autobiografia lui Harry este intitulată "Spare" ("Rezervă") iar ediția spaniolă, din care Daily Mail a publicat fragmente, este intitulată "En La Sombra" ("În umbră").

Cartea este disponibilă în Regatul Unit abia din data de 10 ianuarie.

Între William și Harry ar fi avut loc o altercație violentă din cauza lui Meghan Markle, soția ducelui de Sussex, se arată în cartea "Spare".

Episodul ar fi avut loc în 2019, la Londra.

Harry spune că la originea violențelor s-a aflat o serie de insulte aduse de William la adresa lui Markle.

Actualul moștenitor al tronului s-ar fi referit la actrița americană cu calificative precum "necioplită", "dificilă" și "agresivă", potrivit unui pasaj din autobiografia citată pe larg în presa britanică de joi.

În replică, Harry i-ar fi spus lui William pentru că "repetă papagalicește" narațiunile presei despre soția sa.

Acesta a reacționat violent, potrivit lui Harry.

"M-a apucat de guler și m-a aruncat la pământ. Am aterizat pe castronul pentru câini, care s-a spart sub spatele meu, bucățile provocându-mi tăieturi. Am stat acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat și i-am spus să iasă afară", susține Harry în autobiografia sa.

Foto: imagine din anii '80 cu Prințul Charles, Prințesa Diana și prinții William și Harry