Procesul care a șocat Franța. Gisèle Pelicot, mesaj emoționant pentru toate femeile agresate: "Nu lor trebuie să le fie rușine"

Gisele Pelicot a povestit instanței cum s-a simțit când a aflat că soțul ei, Dominique Pelicot, a filmat presupusele violuri comise de zeci de bărbați în timp ce era inconștientă. FOTO: Profimedia Images

Femeia de 72 de ani din Franţa care a fost violată de soţul ei şi alţi 50 de bărbaţi a susținut o declarație emoționantă miercuri în faţa instanţei. Gisèle Pelicot le-a transmis femeilor care au trecut prin abuzuri sexuale să aibă curaj și să îi denunțe pe atacatori. "Nu vreau să le mai fie rușine", a spus ea, scrie BBC.

Gisèle a spus la tribunalul din Avignon că vrea ca femeile care au fost violate să știe că „nu lor trebuie să le fie rușine”, ci agresorilor.

"Vreau ca toate femeile care au fost violate să spună: Madame Pelicot a făcut-o, pot și eu. Nu vreau să le mai fie rușine", a spus ea, referindu-se la cererea ei ca procesul să fie public, iar imaginile cu agresiunile să fie vizionate.

Gisèle a comentat probele adunate de anchetatori și a comentat declarațiile pe care soții, mame, surori le-au făcut despre acuzați, despre care au spus că sunt „bărbați excepționali”.

„Sunt exact ca cel pe care l-am avut acasă. Dar un violator nu este doar cineva pe care îl întâlnești într-o parcare întunecată noaptea târziu. El poate fi găsit și în familie, printre prieteni”, a declarat ea.

Gisèle a afirmat că este „complet distrusă” și că va trebui să își revină. „Nu știu dacă îmi va fi suficientă o viață întreagă pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a adăugat ea.

Ea s-a referit și la fostul său soț, despre care a spus: „Mi-aș dori să-i pot spune în continuare Dominique. Am trăit împreună 50 de ani, am fost o femeie fericită și împlinită. Ai fost un soț grijuliu și atent și nu m-am îndoit niciodată de tine. Am împărțit râsete și lacrimi", a adăugat ea, emoționată.

Gisèle a spus că în trecut, credea că e norocoasă că îl are lângă ea când avea diverse probleme de sănătate, fără să știe că erau cauzate de medicamentele pe care el i le dădea.

„Încerc să înțeleg cum acest bărbat, care pentru mine era perfect, ar fi putut face asta. Cum a putut să mă fi trădat? Cum ai putut să-i lași pe acești străini să intre în dormitorul meu? Vreau să-i spun: mereu am încercat să te ridic mai sus, spre lumină. Tu ai ales cele mai întunecate laturi ale naturii umane. Tu ești cel care a făcut această alegere".

Gisèle a spus că Dominique obișnuia să-i gătească și să-i aducă înghețată după cină. „Îi spuneam deseori: ce norocoasă sunt, chiar ai grijă de mine.”

"Am avut probleme ginecologice. Erau semne, dar nu am știut niciodată să le interpretez", a adăugat ea.

„Mi s-a spus că sunt curajoasă. Asta nu înseamnă să fii curajos, ci să ai voința și hotărârea de a schimba societatea. De aceea vin aici în fiecare zi”, a mai spus femeia, care a adăugat că nu a regretat niciodată că a cerut ca procesul să fie public: „Am făcut-o pentru că ceea ce mi s-a întâmplat nu se va mai putea întâmpla niciodată”.