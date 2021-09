1.000 de oameni protestează pe străzile din Kabul: ”Nu vrem un guvern care să fie marioneta Pakistanului”

Protestul a survenit la o zi după ce talibanii au confirmat că Generalul Faiz Hameed, directorul-general al serviciilor de informații pakistaneze (ISI) a avut o întâlnire cu mullahul Abdul Ghani Baradar.

Se pare că talibanii ar fi deschis focul asupra oamenilor care mărșăluiau spre hotelul Serena unde este cazat directorul ISI.

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor a confirmat că directorul ISI s-a întâlnit cu mullahul Baradar în timpul vizitei acestuia în Kabul.

A adăugat că în timpul vizitei, talibanii au spus că teritoriul afgan nu va fi folosit împotriva Pakistanului.

Protests in #Kabul now. Around 1000 people so far, men and women - according to @SecKermani. People chanting "Allahu Akbar", "we want an independent government", "we don’t want a Pakistani puppet government", "Pakistan leaves Afghanistan". #Afghanistan pic.twitter.com/3x0mIL2cLO