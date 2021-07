Proteste violente în Londra: "Arestaţi-l pe Boris Johnson!", printre scandările protestatarilor

Violenţele au avut loc în faţa Parlamentului britanic, în zona Westminster din Londra.

Protestatarii au scandat "Ruşine poliţiei!" şi "Arestaţi-l pe Boris Johnson!", iar unii demonstranţi au aruncat cu sticle spre agenţii forţelor de ordine.

Traficul rutier a fost oprit în zonă din cauza protestelor.

#londonprotest The People go to Parliament today to deliver their message of #NoVaccinePassportsAnywhere The People shout “arrest Boris Johnson”. pic.twitter.com/5uZu9uzK8S