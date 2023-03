Putin a semnat decretul prin care cheamă la arme încă 150.000 de ruși | Decizia vine pe fondul contraofensivei iminente pregătite de Kiev

Conform documentului, 147.000 de oameni vor fi chemați în Forțele Armate Ruse între 1 aprilie și 15 aprilie 2023.

CNN amintește că, în toamna anului trecut, o "mobilizare parțială" decretată de oficialitățile ruse cu scopul declarat de a consolida armata cu sute de mii de noi recruți pentru frontul din Ucraina a declanșat un val de proteste, precum și un exod al bărbaților din țară.

Noua mișcare a președintelui rus vine în contextul informațiilor conform cărora Ucraina pregătește o contraofensivă de proporții, cu tehnica militară constând în tancuri, blindate de infanterie și avioane de luptă de la aliații occidentali.

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a postat o înregistrare video cu unități ucrainene care se antrenează cu vehicule de luptă Stryker și Cougar furnizate de SUA.

Citește și: Purtătorul de cuvânt al lui Putin: "Războiul este pe termen lung"

Aceste vehicule sunt parte a unui pachet de ajutor militar în valoare de miliarde de dolari, notează CNN.

"(Vehiculele) se află acum în mâinile capabile ale Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei. Le-au scos la un test drive. Mă bucur că soldații cei mai buni din lume primesc cele mai bune vehicule de la partenerii noștri", a scris Reznikov, joi, pe Twitter.

??Strykers & Cougars are now in the capable hands of ??Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm