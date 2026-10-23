Anunțul lui Putin care ar putea viza și România. Spune că a discutat cu Witkoff despre „arhitectura de securitate din Europa”

Vladimir Putin susține că dorește ca pe lângă pacea în Ucraina să negocieze și „un nou sistem de securitate în Europa”. Dictatorul rus a vorbit despre această perspectivă după discuția pe care a avut-o cu Steve Witkoff, emisarul lui Trump pentru războiul din Ucraina. Putin a făcut o serie de declarații pentru propagandistul rus Pavel Zarubin, la puțin timp după întâlnirea cu Witkoff, relatează The Moscow Times.

Discuția despre „noul sistem de securitate” din Europa face parte din încercările Rusiei de a forța revenirea NATO la granițele sale din 1997. Această teză despre retragerea NATO a mai fost adusă în discuție de mai multe ori și de Putin dar și de alți acoliți ai săi ca fiind un obiectiv strategic al Kremlinului.

„Scopul acestor negocieri va fi discutarea modalităților de asigurare a securității Ucrainei și Rusiei după încheierea unor acorduri de pace definitive, nu în urma unei simple suspendări a ostilităților pentru o perioadă scurtă de timp. Suntem pregătiți să reluăm aceste contacte pentru atingerea acestui obiectiv”, a spus Putin.

Dictatorul rus a mai susținut și că Ucraina nu ar trebuie să mai discute despre teritoriile pe care Rusia i le-a furat și vrea să le fure pentru că „ele aparțin Rusiei istorice”. El a spus și că e „nepotrivit” ca Ucraina să ceară în continuare evacuarea invadatorilor ruși din teritoriile sale recunoscute la nivel internațional.

El a invocat și așa-zisele „referendumuri” privind anexarea regiunilor ocupate la Rusia, susținând că „locuitorii acestora au luat singuri această decizie”. Acele simulacre ridicole, organizate în septembrie 2023, au fost folosite de Rusia ca motiv de „anexare” formală a teritoriilor ucrainene din estul țării la Rusia.

Putin a mai susținut că se poate discuta despre această chestiune „oricât de mult”, dar „Rusia nu poate fi învinsă pe câmpul de luptă și este imposibil să i se provoace o înfrângere strategică”.

„Nu vrem să purtăm un război împotriva Ucrainei. Dar dacă actuala conducere ucraineană vrea să lupte, atunci să lupte. Cred că putem ajunge la o înțelegere, suntem de acord cu acest lucru. Dar dacă cineva vrea altceva, bine, atunci va fi altfel. În orice caz, ne vom îndeplini misiunile și toate obiectivele operațiunii militare speciale (numele dat de ruși războiului lor de distrugere a Ucrainei - n. red.) vor fi atinse”, a declarat el.

Putin reia tezele propagandei

Dictatorul a mai spus și că este dispus să „caute o soluție la această situație dificilă”, deoarece îi consideră pe ruși și ucraineni „un singur popor”, reluând astfel tezele mai vechi ale propagandei naționaliste ruse.

Putin a mai spus că Witkoff „a atras atenția” asupra necesității de a discuta arhitectura securității europene în paralel cu viitorul acord de pace.

„În linii mari, și eu sunt de acord cu acest lucru”, a declarat Putin, susținând că Rusia nu se pregătește „pentru niciun fel de război cu Europa”. El a calificat, de asemenea, toate declarațiile liderilor UE pe această temă drept manifestări de „schizofrenie politică”.

Pe 21 octombrie, după negocierile purtate la Oslo cu Volodimir Zelenski, Witkoff s-a deplasat la Sankt Petersburg, unde a discutat cu Putin timp de peste trei ore despre încheierea războiului.

Ulterior, Iuri Ușakov, consilier al liderului rus, a anunțat că Kremlinul este pregătită să reia discuțiile trilaterale în prima jumătate a lunii noiembrie.

El a mai susținut că UE și NATO au început să trateze „cu mai multă seriozitate” propunerile Kremlinului privind Ucraina și că negocierile „se îndreaptă” către încheierea conflictului.

La rândul său, Donald Trump a declarat că, pentru prima dată după multă vreme, s-a apropiat de încheierea unui acord de pace.

În septembrie, Putin continua să insiste ca întreaga regiune Donețk să treacă sub controlul Rusiei și se declara convins că aceasta va fi cucerită în următoarele șase luni, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Anterior, el prezentase drept condiții pentru încheierea războiului renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO, adoptarea unui statut neutru și fără arme nucleare, precum și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.