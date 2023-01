"Putin va muri curând". Anunţul făcut de șeful serviciului de informații militare al Ucrainei

Generalul Kirilo Budanov a spus, într-un interviu pentru ABC NEWS, că Putin are cancer și că va muri "foarte curând”, dar după ce se va încheia războiul început de el în Ucraina.

Şeful serviciului de informații militare al Ucrainei, povesteşte de o nouă ofensivă împotriva forțelor ruse plănuită de Kiev și că invadatorii vor avea parte de o lună „fierbinte” în acest anotimp.

Budanov a declarat că se așteaptă ca luptele să se încingă cel mai mult în luna martie.

„Aceasta va fi perioada când vom asista la eliberarea mai multor teritorii și vom provoca și mai multe înfrângeri finale Federației Ruse. Acest lucru se va întâmpla în întreaga Ucraină, din Crimeea în Donbas”, a declarat el în cadrul unui interviu.

"putin is sick with cancer and we know it from human sources. I think, I hope he will die very soon."



Kyrylo Budanov, #Ukrainian Head of Military Intelligence in an interview with ABC News pic.twitter.com/KSVzyJNidz