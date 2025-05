Kosovo pierde peste 600 de milioane de euro din fondurile blocate de sancţiunile Uniunii Europene

Fondurile afectate se referă la diferite instrumente financiare care au contribuit la dezvoltarea Kosovo după ce şi-a câştigat independenţa faţă de Serbia, în 2008. Foto: Getty Images

Kosovo a pierdut peste 600 de milioane de euro din finanţare externă legată de protecţia mediului şi proiecte energetice, printre altele, de la impunerea de sancţiuni de către Uniunea Europeană, în 2023, potrivit unui raport al think tank-ului GAP Institute, citat marţi de Reuters, scrie Agerpres.



Guvernul kosovar contestă această sumă, dar raportul, realizat de un organism local, oferă una dintre primele evaluări independente ale impactului pe care îl au, asupra uneia dintre cele mai sărace ţări din Europa, sancţiunile impuse în legătură cu rolul său în creşterea tensiunilor etnice în regiunea sa de nord cu majoritate sârbă.



"Aceste măsuri au avut consecinţe financiare şi de dezvoltare semnificative, costând Kosovo aproximativ 613,4 milioane de euro în proiecte suspendate sau amânate pe termen nelimitat", a notat institutul GAP în raportul său.



Fondurile afectate se referă la diferite instrumente financiare care au contribuit la dezvoltarea Kosovo după ce şi-a câştigat independenţa faţă de Serbia, în 2008.



Cele mai afectate sectoare sunt mediul şi energia, unde peste 460 de milioane de euro au fost blocaţi, se arată în raport. Aceasta reprezintă o lovitură importantă pentru o ţară care are nevoie disperată să-şi reducă dependenţa de generarea de energie pe bază de cărbune, notează Reuters.



La începutul acestui an, Reuters a identificat cel puţin 150 de milioane de euro în fonduri blocate. UE nu a oferit cifre. Guvernul din Kosovo contestă sumele, un purtător de cuvânt declarând marţi pentru Reuters că, în afară de 7,1 milioane de euro despre care Pristina spune că s-au pierdut din cauza expirării contractelor, fondurile "nu sunt nici pierdute, nici în pericol", deoarece se vor relua când vor fi ridicate sancţiunile.



Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat săptămâna trecută că blocul va începe să ridice "treptat" sancţiunile, în cazul în care Kosovo va lua măsuri pentru reglementarea tensiunilor din nord. Un înalt diplomat a declarat pentru Reuters că UE va începe să ofere asistenţă tehnică pentru proiecte finanţate de UE în următoarele câteva săptămâni, dar că în prezent nu există niciun plan de a acorda fonduri.



Kosovo nu este recunoscut ca stat de către unii membri ai UE, ceea ce face ca ridicarea sancţiunilor să fie mai dificilă, notează Reuters.

"O ridicare treptată nu este foarte substanţială şi este foarte puţin probabil ca UE să poată avansa cu finanţarea", a menţionat diplomatul.



Kosovo aspiră să adere la UE, dar acest proces a fost subminat, între altele, şi de rolul premierului Albin Kurti în creşterea tensiunilor în nord prin închiderea sistematică de instituţii conduse de sârbi, interzicerea utilizării dinarului sârb între graniţele sale şi sufocarea comerţului.