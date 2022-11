Rachete rusești au căzut în Polonia. Doi oameni au murit | Guvernul a convocat Consiliul de securitate

Doi cetățeni polonezi au murit în timpul atacului.

Rachetele ruseşti au căzut în localitatea Przewodow, lovind o fermă de cereale. La fața locului se află poliția locală, procuratura și unități ale armatei poloneze.

UPDATE 21:15 - Ministrul apărării din Letonia condamnă incidentul şi transmite condoleanţe.

"Condoleanțe fraților noștri de arme polonezi. Regimul criminal rus a lansat rachete care țintesc nu numai civilii ucraineni, ci au aterizat pe teritoriul NATO, în Polonia.

Letonia este alături de prietenii polonezi și condamnă această crimă”, a scris pe Twitter Artis Pabriks.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.