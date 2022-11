Prima reacţie din partea NATO după ce rachete ruseşti ar fi căzut pe teritoriul Poloniei

Alianţa Nord-Atlantică a anunţat, marţi seară, că îşi coordonează activităţile cu Polonia, în contextul informaţiilor privind căderea unei rachete ruse pe teritoriul polonez.

Sursa foto: Hepta

"Verificăm informaţiile şi ne coordonăm strâns acţiunile cu aliatul nostru Polonia", a declarat un oficial din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, citat de postul de televiziune CNN.

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a decis convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului pentru Securitate Naţională, în contextul intensificării bombardamentelor ruse în Ucraina, în timp ce un oficial american a afirmat că două persoane ar fi fost ucise pe teritoriul Poloniei.

Surse poloneze au raportat, marţi, o explozie în localitatea Przewodów, situată în apropierea frontierei cu Ucraina. Conform surselor citate, două persoane au murit în explozie. Poliţia poloneză a confirmat incidentul, precizând că anchetează circumstanţele producerii deflagraţiei împreună cu autorităţile militare.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane a declarat sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia este rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei.

Rusia a efectuat bombardamente masive marţi în Ucraina, inclusiv în zone situate în apropierea frontierei cu Polonia.