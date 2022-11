Rușii au bombardat Kievul după discursul lui Zelenski la G20 | "E răspunsul Moscovei la propunerile de pace", declară un oficial ucrainean

Administrația militară a orașului a menționat că au fost doborâte patru rachete inamice și a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

În cartierul Pecerski, rachetele rusești care au scăpat neinterceptate au lovit două imobile rezidențiale.

Precizările vin de la primarul din Kiev, Vitali Kliciko, care a menționat că este vorba de informații preliminare.

Kliciko a adăugat că salvatorii acționează la fața locului.

Un oficial ucrainean a indicat că atacul forțelor Moscovei reprezintă răspunsul rușilor la discursul susținut de președintele Volodimir Zelenski, prin videoconferință, la summitul G20 din Indonezia.

"Rusia răspunde discursului puternic susținut de Zelenski la G20 cu un atac cu rachete", a scris pe Twitter Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei.

"E cineva care crede în mod serios că Rusia vrea pace? Vrea supunere. Dar, în cele din urmă, teroriștii pierd mereu", a continuat el.

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.