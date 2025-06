Un bărbat susţine că a zburat cu avionul Air India înainte să se prăbuşească şi că avea probleme electrice: "Nimic nu funcţionează"

Un bărbat susţine că, în dimineaţa zilei în care s-a prăbuşit cursa AI-171, a zburat cu acelaşi avion şi că a observat numeroase nereguli la bord, pe care le-a filmat pentru a avea dovezi video, urmând să le reclame companiei Air India.

Într-o postare pe reţeaua socială X, Akash Vatsa spune că a zburat cu acelaşi avion în dimineaţa zilei de 12 iunie, pe ruta Delhi - Ahmedabad. Postarea sa a venit la câteva ore după prăbuşirea avionului Air India.

Potrivit Flight Radar 24, aeronava prăbuşită a efectuat pe 12 iunie un zbor Delhi-Ahmedabad, cursa având numărul AI 423.

Vatsa a realizat clipuri video cu neregulile înaintea decolării, dar şi în timpul zborului, şi a publicat şi o imagine cu coada avionului, unde se poate vedea numărul de înregistrare al aeronavei: VN-ANB.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo