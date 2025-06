Mărturiile unui jurnalist aflat în Israel în timpul bombardamentelor iraniene: Toată lumea e în buncăre, ne temem de consecinţe

Aflat în Israel, jurnalistul Dragoș Nelersa a oferit vineri seara un interviu, în exclusivitate, la Antena 3 CNN despre noul atac lansat de Iran asupra Israelului. Potrivit mărturiilor sale, sunt trimise dinspre Iran aproape 200 de rachete balistice la o singură tragere. El a mai precizat că populaţia se află în buncăre, aşa cum a fost instruită de autorităţile israeliene. Desigur, el a vorbit şi despre una dintre temerile uriaşe din Israel: că se vor implica şi alte state importante ale lumii în acest război. Momentan, se vorbeşte că şapte rachete care au căzut în zona centrală a Israelului, însă, oficialii nu au precizat zonele exacte.

Atacul declanşat de Iran asupra Israelului în această seară, rachete balistice care au lovit mai multe ţinte la sol, este unul extrem de violent. Desigur, cele mai multe au fost distruse de eficientul sistem antiaerian al armatei israeliene. Şi, potrivit jurnalistului Dragoș Nelersa, s-au înregistrat doar şapte răniţi.

"Sunt în buncăr, în adăpostul personal, aşa cum este întreg Israelul la ora actuală, pentru că ne aflăm în faza celui de-al treilea val de rachete, trimise din Iran. Se trag în jur de 150 - 200 de rachete o dată şi, aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, nu există sistem de apărare ermetic, nu există un sistem de apărare perfect. Iată că acele 5% sau mai mult, sau mai puţin de rachete au scăpat. Se vorbeşte la ora actuală despre şapte rachete care au căzut în zona centrală a Israelului. Cenzura militară nu ne permite să spunem locul exact în care sunt căzute aceste rachete. Nu sunt victime, deocamdată, pentru că, aşa cum v-am spus, Apărarea Civilă, încă de la începutul acestui conflict, a instruit foarte bine populaţia şi s-au transmis alerte în fiecare moment, toată lumea ştie ce are de făcut. Aşa că toată lumea e în buncăre la ora actuală, nu umblă pe străzi, străzile sunt pustii, doar cei din armată, doar Apărarea Civilă, se află pe străzi şi evaluează victimele. Sunt şapte răniţi până acum. (...). Ne aşteaptă o noapte lungă", a declarat jurnalistul Dragoș Nelersa, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă există vreo confirmare din partea autorităţilor din Israel în legătură cu informaţiile lansate de iranieni, care au spus că ar fi doborât două aparate F-16, iar cu câteva momente în urmă, a venit o altă veste de la Teheran – se spune că unul dintre piloţii acestor aparate, o femeie, ar fi fost capturată, jurnalistul Dragoş Nelelsa a răspuns: "Nu, până la ora actuală nu există astfel de informaţii. Ba mai mult, înainte să intru în emisie cu dumneavoastră, a fost un comunicat care îndeamnă oamenii să nu distribuie absolut nicio ştire care se propagă pe reţelele de socializare, pentru că există, la ora actuală, un val de fake-uri AI şi toate informaţiile să fie luate din surse oficiale. Este probabil ca cenzura militară să nu fi dat publicităţii sau se poate să fie un anunţ al agenţiei iraniene".

Care este starea de spirit a populaţiei din Israel? Despre operaţiunea militară pornită noaptea trecută... există teamă? Şi asta pentru că mulţi se gândesc la capacităţile nucleare ale Iranului referitor la o posibilă retorsiune foarte violentă.

"Da, iată că ne aflăm la 18 ore de la declanşarea acestui război şi stările noastre au trecut, să zic aşa: de la mândrie, în primă faţă, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, aţi prezentat ca prima operaţiune este una istorică, una care va intra în manuale. E vorba de o pregătire de ani de zile, nu este o operaţiune care s-a făcutde ieri pe azi. Şi ne mândrim că agenţiile de informaţii israeliene, Mossad-ul, în special, după marele eşec de la 7 octombrie 2023, şi-au revenit şi, iată, că demonstrează că sunt una dintre cele mai bune agenţii de informaţii şi contrainformaţii lume. Împreună cu armata israeliană au realizat această operaţiune. Al doilea sentiment prin care am trecut este acela de uşurare, pentru că, odată cu începutul acestui război, iată, simţim că se închide un cerc. Adică, aceşti proxi ai Iranului – Hamas, Hezbollah, Yemen-ul – încet, încet au fost anihilaţi.

Şi iată că, odată cu atacarea Iranului, sperăm că se va închide un cerc şi se va termina războiul, pentru că, de fapt, asta ne dorim. Suntem de aproape doi ani în război şi acest război epuizează nu doar armata, întreaga ţară, întreaga populaţie, este un război foarte greu de susţinut din toate punctele de vedere. Şi, încheierea lui ar fi întradevăr o uşurare. În seara aceasta a venit îngrijorarea, pentru că, iată, cu aceste valuri de rachete care sunt trase dinspre Iran, noi ştim foarte bine că nu există, aşa cum vă spuneam, sistem de apărare perfect şi ne gândim cu îngrijorare: Iranul este o forţă, este o ţară foarte mare, are o populaţie de aproape 100 de milioane de oameni, o suprafaţă de 75 de ori mai mare decât a Israelului. Sigur că ne temem de toată înarmarea şi toate consecinţele, care pot apărea în urma declanşării acestui război, care, deocamdată, este între Israel şi Iran, dar, riscă să implice şi alte ţări, să implice şi alte forţe. Am văzut foarte bine, cum aţi spuns şi dumneavoastră: sunt ţări care susţin Israelul şi ţări care condamnă Israelul în urma acestui atac. Să sperăm că va rămâne războiul pe această linie: Israel - Iran şi nu va implica şi alte forţe, şi alte ţări", a mai precizat jurnalistul Dragoș Nelersa, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

