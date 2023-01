Răsturnare de situație în cazul scrisorilor-capcană: un suspect a fost arestat în Spania, după ce NYT a scris că la mijloc este spionajul militar din Rusia

Poliția din Spania a arestat un suspect în cazul scrisorilor cu explozibil expediate în noiembrie și decembrie anul trecut și care i-au vizat, între alții, pe ambasadorul Ucrainei la Madrid și pe premierul Pedro Sanchez.

Sursa foto: hepta

Anunțul arestării a fost făcut miercuri de Ministerul spaniol de Interne.

Suspectul, un bărbat spaniol de 74 de ani, a fost arestat în orașul Miranda de Ebro, situat la aproximativ trei ore de mers cu mașina la nord de Madrid, a precizat sursa citată, conform CNN.

Bărbatul este suspectat că a trimis șase scrisori-capcană.

Acest pensionar, "foarte activ pe rețelele de socializare, are cunoștințe tehnice și informatice", au menționat autoritățile spaniole într-un comunicat.

Poliția a stabilit că suspectul - căruia i-au fost precizate doar inițialele numelui, P.G.P. - a fost implicat în trimiterea celor șase scrisori din orașul Burgos, relativ apropiat de Miranda de Ebro.

Deși se "presupune că suspectul a realizat și trimis singur dispozitivele explozive, anchetatorii nu exclud participarea sau influența altor persoane" în campania cu scrisori-capcană.

Poliția a percheziționat locuința suspectului din Miranda de Ebro, unde bombele ar fi fost asamblate.

Persoana arestată miercuri va apărea vineri în fața unui judecător, într-o audiere cu ușile închise.

Oficiali americani și europeni implicați în investigația campaniei de scrisori-capcană trimise în Spania, inclusiv la reședința premierului Pedro Sanchez, au ajuns la concluzia că în spatele operațiunii se află Moscova.

Mai exact, spionajul militar rus, GRU, căruia președintele Putin i-a fi acordat o mare libertate de acțiune, ar fi apelat la intermediari pentru a expedia scrisorile cu explozibil.

Acestea au fost depistate la destinație, la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Nimeni nu a fost ucis în aceste atacuri, însă un angajat al Ambasadei Ucrainei la Madrid a fost rănit ușor când unul dintre pachete a explodat.

Un grup numit "Mișcarea Imperială Rusă", nominalizat de sursele publicației americane

În ultimele săptămâni, anchetatorii s-au concentrat asupra "Mișcării Imperiale Ruse", un grup radical care are membri și asociați în toată Europa și centre de antrenament în stil militar în Sankt Petersburg, Rusia, relatează publicația The New York Times (NYT).

Grupul a fost desemnat drept organizație teroristă globală de către Departamentul de Stat al SUA și ar avea legături cu serviciile ruse de informații.

Membri importanți ai grupului au fost în Spania.

Aici, poliția spaniolă a monitorizat legăturile "Mișcării Imperiale" cu organizații locale de extremă dreapta.

Oficialii americani citați de NYT la adăpostul anonimatului susțin că ofițerii ruși care au condus campania de scrisori explozive au vrut să ia prin surprindere guvernele europene și să testeze capacitatea Moscovei de a acționa prin intermediari pentru cazul în care Rusia decide să escaladeze conflictul dincolo de Ucraina.

Foto: echipaje de poliție la Ambasada Ucrainei din Madrid, unde în data de 30 noiembrie a explodat un plic cu explozibil adresat ambasadorului