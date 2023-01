Bogdan Chirieac: "Putin a pierdut în Ucraina, dar nu se poate opri. Rusia nu va mai ataca vreodată cu tancuri și avioane"

Rusia a exersat și pregătește acte de terorism în Europa.

Sursa foto: hepta

Informația a fost publicată de cotidianul american The New York Times, care citează, sub protecția anonimatului, mai mulți oficiali de peste Ocean.

Aceștia au relatat că spionajul militar rus, GRU, s-a folosit de un grup de extremă dreapta pentru a lansa campania de scrisori cu explozibili trimise în Spania în noiembrie și decembrie anul trecut.

Între cei vizați de scrisorile-capcană s-au numărat prim-ministru Pedro Sanchez și ministrul spaniol al Apărării.

Concluzia surselor citate de publicația americană este că Rusia nu riscă, deocamdată, o campanie amplă de lovituri teroriste în statele aliate Ucrainei, pentru a nu declanșa un răspuns NATO.

Din acest punct de vedere, scrisorile cu explozibil trimise în Spania au avut rolul unui test al capacității de a comite astfel de lovituri.

Moscova și-ar putea schimba, însă, planurile și ar putea trece la acțiuni mai ample în statele occidentale, în funcție de evoluția războiului din Ucraina, a relatat The New York Times.

Bogdan Chirieac: "Rusia va reveni la războiul hibrid, la care se pricepe cel mai bine"

Este un scenariu care nu poate fi ignorat, susține Bogdan Chiriac, analist de politică externă și jurnalist DC News.

"Cu actuala conducere a Rusiei, acest pericol nu poate fi ignorat. Nu înseamnă că Rusia ar provoca actul de terorism, apoi și l-ar asuma, cum făcea Al Qaida. Nu. Dar pot să apară sabotaje, diverse lovituri nerevendicate. Așa cum nimeni nu a revendicat aruncarea în aer a conductei Nord Stream 2. Tot ce se știe este că a pus cineva explozibil acolo.

În opinia mea, Rusia nu va mai ataca vreodată cu tancuri și cu avioane. Experiența amară din Ucraina cred că i-a fost suficientă.

Însă va reveni la ce știa să facă foarte bine: războiul hibrid, provocările asimetrice. Asta înseamnă fake news, influențarea oamenilor politici, a campaniilor electorale. Inclusiv acte de terorism (...)

Bogdan Chirieac: "Războiul va continua până când numărul de victime va face imposibilă continuarea lui"

Este evident că lumea civilizată nu poate accepta agresiunea Rusiei în Ucraina.

Nici Rusia nu se poate retrage în acest moment. Putin a pierdut în Ucraina, dar nu se poate opri, fiindcă toată lumea ar vedea că a fost învins.

Și atunci, va continua până când numărul de victime va deveni atât de mare încât prelungirea războiului va fi imposibilă.

Lucrurile astea nu sunt posibile la nesfârșit. Vom ajunge și la niște negocieri de pace. Ce va fi pe masă, vom vedea atunci", a spus Chirieac la Antena 3 CNN.

Foto: tancuri și alte mijloace de luptă distruse la Irpin, în Ucraina, fotografiate după eliberarea zonei de trupele ruse